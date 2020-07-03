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Под Самарой на месте ЧП с газопроводом не превышена концентрация газа
Предельно допустимая концентрация (ПДК) газа на месте повреждения незаконной врезки в газопровод в Самарской области не превышена, сообщает пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:04
новокуйбышевск
самарская область
волжский
происшествия
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новокуйбышевск
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353
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новокуйбышевск, самарская область, волжский, происшествия

Под Самарой на месте ЧП с газопроводом не превышена концентрация газа

02:04 03.07.2020
3835
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация (ПДК) газа на месте повреждения незаконной врезки в газопровод в Самарской области не превышена, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. В настоящее время, по данным ГУМЧС, проводится эвакуация более 1,6 тысячи жителей поселка.
"Лабораторией предприятия проводятся замеры концентрации газа, к месту направлена химико-радиометрическая лаборатория, предельно допустимой концентрации в воздухе не превышено", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ГУМЧС по региону сообщила, что ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. По данным ведомства, проводится отжиг газа в технологическом колодце в районе населенного пункта Лопатино микрорайона Волжский, также ведутся работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце в районе северного кладбища Новокуйбышевска.
В Нефтегорском ГПЗ ранее проинформировали, что ведутся работы по ликвидации отказа продуктопровода низкого давления, их планируется завершить в кратчайшие сроки.
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НовокуйбышевскСамарская областьВолжскийПроисшествия
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