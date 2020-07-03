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Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
В России вновь открывают кинотеатры. Чтобы обеспечить безопасность их посетителей, придется вернуться к советской практике, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T04:37
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции

04:36 03.07.2020 (обновлено: 04:37 03.07.2020)
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Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России вновь открывают кинотеатры. Чтобы обеспечить безопасность их посетителей, придется вернуться к советской практике, рассказала в интервью радио Sputnik генеральный директор сети кинотеатров "Москино" Светлана Максимченко.
С 15 июля в России начинается восстановление кинотеатров после перерыва на изоляцию. Точную дату открытия назовут главы регионов отдельно. В своем решении они будут исходить из эпидемиологической ситуации.
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Всех посетителей кинотеатров будут ждать стандартные правила безопасности вроде ношения медицинских масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Вместе с этим, посетители некоторых кинотеатров могут встретить и более необычные правила безопасности.
"В наших кинотеатрах сети "Москино", поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улице сразу после сеанса. Мы будем так делать, где это возможно. Так раньше было принято в советские времена", — рассказала радио Sputnik Светлана Максимченко.
Кроме быстрого и безопасного способа покинуть кинотеатры, зрителям также дадут возможность быстро попасть внутрь. Генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко рассказала, что посетителям кинотеатров предлагается использовать бесконтактные билеты и оплачивать покупки в кинобаре безналичным способом.
"Основное – это соблюдение дистанции и безопасная работа персонала. Также во всех точках ритейла или общепита, рекомендуется бесконтактный проход в зал, бесконтактная оплата и исключение наличных денег из оборота. Проводить время в фойе кинотеатра не стоит. Лучше приходить к сеансу", — рассказала генеральный директор "Москино" в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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