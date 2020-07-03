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В Стамбуле начинается суд над обвиняемыми в убийстве журналиста Хашукджи
Первое судебное заседание в рамках дела против 20 обвиняемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи состоится в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:57
джамаль хашукджи
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джамаль хашукджи, ахмед асири, саудовская аравия, турция, стамбул, сша, в мире

В Стамбуле начинается суд над обвиняемыми в убийстве журналиста Хашукджи

01:57 03.07.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Первое судебное заседание в рамках дела против 20 обвиняемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи состоится в Стамбуле в пятницу, суд пройдет в заочном режиме.
Прокуратура Стамбула в конце марта предъявила заочное обвинение 20 подданным Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашукджи в октябре 2018 года: 18 человек обвиняются в исполнении преступления, для них прокуратура требует пожизненного заключения. Еще двое обвиняются в организации убийства, это советники наследного принца Саудовской Аравии - Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири. Для них прокуратура запросила тюремное заключение по статье "Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью". Дело за подписью генпрокурора Ирфана Фидана передано в суд.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
22 мая, 05:13
Сын саудовского журналиста Хашукджи объявил, что семья прощает его убийц
По данным турецких СМИ, генпрокуратура Турции составила 117-страничный обвинительный акт в рамках дела.
Первое судебное заседание по иску, поданному невестой журналиста Хатидже Дженгиз в суд по уголовным делам Стамбула, состоится во Дворце правосудия в районе Чаглаян. Суд состоится заочно, так как обвиняемые скрываются от правосудия.
Невеста Хашукджи намерена присутствовать на заседании суда вместе с адвокатом. "Я очень подробно слежу за процессом. Правосудие рано или поздно восторжествует. Мы не прекратим свои поиски", - цитирует Дженгиз телеканал AHaber.
Салах, сын Хашукджи от первого брака, заявил в конце мая, что семья журналиста прощает убийц отца.
Журналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз
24 декабря 2019, 16:09
Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Прокуратура Саудовской Аравии сообщала, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик.
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
24 декабря 2019, 01:33
В США считают "важным шагом" смертные приговоры по делу Хашукджи
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Джамаль ХашукджиАхмед АсириСаудовская АравияТурцияСтамбулСШАВ мире
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