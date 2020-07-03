Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573821784.html
Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца
Врач акушер-гинеколог Стелла Узденова рассказала в эфире радио Sputnik, как за последние десятилетия изменился возраст первых родов и остались ли... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:24
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196415_0:0:2709:1525_1400x0_80_0_0_998b3c46e8f5d00590aaba299167d91c.jpg
https://ria.ru/20190321/1551974817.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196415_0:0:2709:1525_1400x0_80_0_0_998b3c46e8f5d00590aaba299167d91c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196415_0:0:2709:2033_1400x0_80_0_0_1d96a7f41365f4e788d4341f8d8d8d16.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196415_556:0:2603:2047_1400x0_80_0_0_6647685b24ee92cbe7817be8c1e7772e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца

02:53 03.07.2020 (обновлено: 10:24 03.07.2020)
17665
© РИА Новости / Александр КондратюкВрач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врач акушер-гинеколог Стелла Узденова рассказала в эфире радио Sputnik, как за последние десятилетия изменился возраст первых родов и остались ли "старородящие".
За последние десятилетия возраст женщин, которые рожают первенца, увеличился. Если раньше было больше рожениц до 25 лет, то теперь много женщин, которые значительно старше, рассказала в эфире радио Sputnik врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, член Международной ассоциации акушеров-гинекологов, председатель комиссии по охране здоровья Молодежной общественной палаты Стелла Узденова.
Ребенок с синдромом Дауна
21 марта 2019, 03:38РИА Наука
Названы факторы, влияющие на возможность рождения ребенка с синдромом Дауна
Подходящий период для рождения первенца — от 20 до 35 лет. Но и те, кто вышел за эти рамки, вполне могут благополучно родить, объяснила врач.

"В 20 лет организм к рождению ребенка уже готов, он зрелый, с нужным гормональным фоном. После 35 первые роды могут быть с осложнениями, потому что уже идут различные нарушения, как правило, под воздействием окружающей среды, стрессов, либо присоединяются хронические заболевания. Это не говорит о том, что позже лучше не заводить детей. Дети – это прекрасно, надо стараться в любом возрасте. У нас были пациентки, у которых в 46 лет были первые роды. Просто имеется в виду, что, возможно, будут какие-то последствия или беременность будет протекать не так, как хотелось бы. Сейчас термина "старородящая" нет — мы пишем "первые роды в таком-то возрасте", — сказала Стелла Узденова.

Она считает, что если женщина впервые забеременела в зрелом возрасте, не стоит сразу паниковать или ложиться в клинику, чтобы обезопасить себя — беременность ведется, как обычно.
"Женщина забеременела, она обращается в медицинское учреждение. Как только она становится на учет в женскую консультацию, проводится детальное обследование, выявляется, есть ли хронические заболевания, и на основании этих данных можно дальше ориентироваться по ее состоянию, по состоянию плода. Все это делается по показаниям", — отметила в эфире радио Sputnik Стелла Узденова.
149961113
Обсудить 6
ЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Сотрудник ФСИН
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Банкноты номиналом 2000 рублей
Россияне назвали желаемый размер семейного дохода
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Стюардесса
Стюардессы назвали самые отвратительные вещи, которые делают пассажиры
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР
Паспорт гражданина Российской Федерации
Эксперт рассказала, из-за чего могут не пустить в страны Шенгена
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Комплекс ПВО
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины
Мужчина, страдающий ожирением
Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Для журналистки запросили шесть лет колонии за оправдание терроризма
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
11:56В КБР умерли два пациента с коронавирусом
11:55НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
11:54Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
11:53Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом
11:50Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
11:50Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет
Лента новостейМолния