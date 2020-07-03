Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врач акушер-гинеколог Стелла Узденова рассказала в эфире радио Sputnik, как за последние десятилетия изменился возраст первых родов и остались ли "старородящие".
За последние десятилетия возраст женщин, которые рожают первенца, увеличился. Если раньше было больше рожениц до 25 лет, то теперь много женщин, которые значительно старше, рассказала в эфире радио Sputnik врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, член Международной ассоциации акушеров-гинекологов, председатель комиссии по охране здоровья Молодежной общественной палаты Стелла Узденова.
Подходящий период для рождения первенца — от 20 до 35 лет. Но и те, кто вышел за эти рамки, вполне могут благополучно родить, объяснила врач.
"В 20 лет организм к рождению ребенка уже готов, он зрелый, с нужным гормональным фоном. После 35 первые роды могут быть с осложнениями, потому что уже идут различные нарушения, как правило, под воздействием окружающей среды, стрессов, либо присоединяются хронические заболевания. Это не говорит о том, что позже лучше не заводить детей. Дети – это прекрасно, надо стараться в любом возрасте. У нас были пациентки, у которых в 46 лет были первые роды. Просто имеется в виду, что, возможно, будут какие-то последствия или беременность будет протекать не так, как хотелось бы. Сейчас термина "старородящая" нет — мы пишем "первые роды в таком-то возрасте", — сказала Стелла Узденова.
Она считает, что если женщина впервые забеременела в зрелом возрасте, не стоит сразу паниковать или ложиться в клинику, чтобы обезопасить себя — беременность ведется, как обычно.
"Женщина забеременела, она обращается в медицинское учреждение. Как только она становится на учет в женскую консультацию, проводится детальное обследование, выявляется, есть ли хронические заболевания, и на основании этих данных можно дальше ориентироваться по ее состоянию, по состоянию плода. Все это делается по показаниям", — отметила в эфире радио Sputnik Стелла Узденова.