Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца

"В 20 лет организм к рождению ребенка уже готов, он зрелый, с нужным гормональным фоном. После 35 первые роды могут быть с осложнениями, потому что уже идут различные нарушения, как правило, под воздействием окружающей среды, стрессов, либо присоединяются хронические заболевания. Это не говорит о том, что позже лучше не заводить детей. Дети – это прекрасно, надо стараться в любом возрасте. У нас были пациентки, у которых в 46 лет были первые роды. Просто имеется в виду, что, возможно, будут какие-то последствия или беременность будет протекать не так, как хотелось бы. Сейчас термина "старородящая" нет — мы пишем "первые роды в таком-то возрасте", — сказала Стелла Узденова.