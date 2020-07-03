В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России

"Огромные территории, начиная с Новой Земли, — Ямало-Ненецкий округ, Эвенкия, центр и юг Красноярского края, Иркутская область — там в среднем за декаду будет на четыре градуса выше нормы. И даже выделяются отдельные регионы — Эвенкия и Обская губа, где температура будет выше на шесть градусов. Юг Центрального федерального округа и Южный федеральный округ — в этих регионах температура выше нормы на шесть градусов", — уточнил он.