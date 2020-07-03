https://ria.ru/20200703/1573821742.html
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России
Средняя температура в следующие десять дней будет превышать норму на шесть градусов в Эвенкии, а также на юге Центрального и в Южном федеральном округе, сообщил РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:54
2020-07-03T10:15
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Средняя температура в следующие десять дней будет превышать норму на шесть градусов в Эвенкии, а также на юге Центрального и в Южном федеральном округе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Огромные территории, начиная с Новой Земли, — Ямало-Ненецкий округ, Эвенкия, центр и юг Красноярского края, Иркутская область — там в среднем за декаду будет на четыре градуса выше нормы. И даже выделяются отдельные регионы — Эвенкия и Обская губа, где температура будет выше на шесть градусов. Юг Центрального федерального округа и Южный федеральный округ — в этих регионах температура выше нормы на шесть градусов", — уточнил он.
Ученый отметил, что прогноз средней температуры на декаду очень точен и информативен, и рассказал, как он составляется.
"Сначала реализуется математическая модель поведения атмосферы, но она имеет ограничение пять-шесть дней. Затем на более длительный срок прогнозы давать сложно, но можно давать среднюю погоду за декаду, на десять суток. Оказывается, на отдельные показатели можно — например, по показателю температуры", — рассказал Вильфанд.
При этом он подчеркнул, что деталей такой прогноз не дает.