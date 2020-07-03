Генсек ООН просит стороны в Эфиопии не нагнетать напряженность

По меньшей мере 81 человек погиб в ходе протестов в регионе Оромия в Эфиопии после того, как в столице Аддис-Абебе был убит популярный певец Хачалу Хундесса. Знаменитый своими политическими песнями, Хундесса воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили.

"Генеральный секретарь призывает соблюдать спокойствие и просит все заинтересованные стороны в Эфиопии воздержаться от любых действий, которые могут спровоцировать напряженность", - говорится в заявлении Дюжаррика.

По его словам, генсек продолжает внимательно следить за событиями в Эфиопии после убийства Хундесса.

Как указал Дюжаррик, Гутерреш выражает соболезнования семье Хундесса и тем, кто потерял родных в результате беспорядков на этой неделе.