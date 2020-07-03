Генсек ООН просит стороны в Эфиопии не нагнетать напряженность

ООН, 3 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Эфиопии, где вспыхнули беспорядки после убийства известного певца, воздержаться от действий, которые бы привели к обострению ситуации, сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По меньшей мере 81 человек погиб в ходе протестов в регионе Оромия в Эфиопии после того, как в столице Аддис-Абебе был убит популярный певец Хачалу Хундесса. Знаменитый своими политическими песнями, Хундесса воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили.
"Генеральный секретарь призывает соблюдать спокойствие и просит все заинтересованные стороны в Эфиопии воздержаться от любых действий, которые могут спровоцировать напряженность", - говорится в заявлении Дюжаррика.
По его словам, генсек продолжает внимательно следить за событиями в Эфиопии после убийства Хундесса.
Как указал Дюжаррик, Гутерреш выражает соболезнования семье Хундесса и тем, кто потерял родных в результате беспорядков на этой неделе.
"Он приветствует обещание правительства Эфиопии быстро привлечь виновных к ответственности", - сказано в комментарии.
30 июня, 23:51В столице Эфиопии прогремели три взрыва