https://ria.ru/20200703/1573821659.html
Эксперт рассказала, из-за чего могут не пустить в страны Шенгена
Наличие визы еще не означает, что вас пустят в Шенгенскую зону беспрепятственно. Въезд не в ту страну, в которую получалась виза, отсутствие документа,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:01
2020-07-03T06:07
туризм
новости - туризм
шенгенская виза
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шенгенская виза, общество
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Наличие визы еще не означает, что вас пустят в Шенгенскую зону беспрепятственно. Въезд не в ту страну, в которую получалась виза, отсутствие документа, подтверждающего цель поездки, вирусное заболевание, а также беременность и опьянение могут стать основанием для ограничения въезда. Об этом агентству "Прайм
" рассказала адвокат, партнер юридической группы "Яковлев и партнеры" Вероника Сальникова.
Подавая документы на визу, заявитель может столкнуться с отказом, который вероятен по ряду причин, первой из которых является неполный или ненадлежащий пакет документов.
Каждое государство выдвигает свои требования к документам, и помимо установленного перечня, заявители, как правило, прикладывают ряд дополнительных документов, обосновывающих сведения, заявленные в анкете. "Необходимо очень внимательно изучить требования к документам и перед подачей проверить, все ли собрано в надлежащем виде. Несоответствие сведений в документах (или даже подложность сведений, подделанные справки) либо отсутствие какой-то бумажки может стать причиной отказа", — отметила эксперт.
Также отказать в выдаче визы могут, если предоставленные документы содержат неактуальные данные. Кроме того, в некоторых странах есть ограничения, касающиеся недавнего посещения других стран и действующей одновременно визы в паспорте в эти страны.