Эксперт рассказала, из-за чего могут не пустить в страны Шенгена

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Наличие визы еще не означает, что вас пустят в Шенгенскую зону беспрепятственно. Въезд не в ту страну, в которую получалась виза, отсутствие документа, подтверждающего цель поездки, вирусное заболевание, а также беременность и опьянение могут стать основанием для ограничения въезда. Об этом агентству " Наличие визы еще не означает, что вас пустят в Шенгенскую зону беспрепятственно. Въезд не в ту страну, в которую получалась виза, отсутствие документа, подтверждающего цель поездки, вирусное заболевание, а также беременность и опьянение могут стать основанием для ограничения въезда. Об этом агентству " Прайм " рассказала адвокат, партнер юридической группы "Яковлев и партнеры" Вероника Сальникова.

Подавая документы на визу, заявитель может столкнуться с отказом, который вероятен по ряду причин, первой из которых является неполный или ненадлежащий пакет документов.

Каждое государство выдвигает свои требования к документам, и помимо установленного перечня, заявители, как правило, прикладывают ряд дополнительных документов, обосновывающих сведения, заявленные в анкете. "Необходимо очень внимательно изучить требования к документам и перед подачей проверить, все ли собрано в надлежащем виде. Несоответствие сведений в документах (или даже подложность сведений, подделанные справки) либо отсутствие какой-то бумажки может стать причиной отказа", — отметила эксперт.