В Финляндии оценили позицию России по Договору по открытому небу

"Для нас Договор об открытом небе служил хорошим инструментом, и кстати, мы считаем хорошим решением то, что Россия пока остается в договоре, что можно сохранять его жизнеспособность. Но теперь надо смотреть, получается ли спасти договор в том виде, как он есть", - отметил посол в интервью газете "Коммерсант", которое будет опубликовано в печатной версии газеты в пятницу.