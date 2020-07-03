https://ria.ru/20200703/1573821594.html
Россияне назвали желаемый размер семейного дохода
В среднем семья из трех человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы иметь желаемый доход в размере 85,7 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:02
2020-07-03T05:48
россия
ромир
деньги
общество
экономика
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https://ria.ru/20200605/1572493331.html
https://ria.ru/20200623/1573349284.html
Станислав Попов
Запросы населения уменьшаются, скоро достаточным россияне будут считать доход, позволяющий не умереть с голоду. Тут уж не до развития - культурного и образовательного. Люди смирились с нищетой. Чуть больше тыщи бакс на семью - мечта (!), недоступная россиянам - итог 20 лет правления Путина.
297
Лысый Кучерявый
Вам перед голосованием раздали подачки? Теперь все. Нужно возвращать обратно. Рост тарифов, налогов и цен.
282
83
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:424:2730:1960_1400x0_80_0_0_82dfcb69776954eac47fcf197678467e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ромир , деньги, общество, экономика