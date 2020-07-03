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Россияне назвали желаемый размер семейного дохода
В среднем семья из трех человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы иметь желаемый доход в размере 85,7 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:48
россия
ромир
деньги
общество
экономика
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Запросы населения уменьшаются, скоро достаточным россияне будут считать доход, позволяющий не умереть с голоду. Тут уж не до развития - культурного и образовательного. Люди смирились с нищетой. Чуть больше тыщи бакс на семью - мечта (!), недоступная россиянам - итог 20 лет правления Путина.
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Вам перед голосованием раздали подачки? Теперь все. Нужно возвращать обратно. Рост тарифов, налогов и цен.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, ромир , деньги, общество, экономика

Россияне назвали желаемый размер семейного дохода

02:02 03.07.2020 (обновлено: 05:48 03.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В среднем семья из трех человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы иметь желаемый доход в размере 85,7 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир", пишет РБК.
В опросе приняли участие россияне старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны.
Выяснилось, что около 22 процентов опрошенных посчитали достаточным семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей, 21 процент респондентов — от 90 до 120 тысяч рублей.
От 45 до 60 тысяч рублей в месяц в качестве желаемого семейного дохода хотели бы иметь 18 процентов участников опроса. Доход в размере 20-30 тысяч рублей устроил бы четыре процента опрошенных, два процента готовы жить на менее чем двадцать тысяч рублей в месяц.
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Эксперты отмечают, что средний желаемый доход семьи в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения.
Самые высокие запросы наблюдаются у жителей Северо-Западного, Уральского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов.
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Популярные комментарии
Запросы населения уменьшаются, скоро достаточным россияне будут считать доход, позволяющий не умереть с голоду. Тут уж не до развития - культурного и образовательного. Люди смирились с нищетой. Чуть больше тыщи бакс на семью - мечта (!), недоступная россиянам - итог 20 лет правления Путина.
3 июля, 02:47
Станислав Попов
2209015152
Вам перед голосованием раздали подачки? Теперь все. Нужно возвращать обратно. Рост тарифов, налогов и цен.
3 июля, 03:10
ЛКЛысый Кучерявый
19930012041
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