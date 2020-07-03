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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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ЦИК России в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам
ЦИК России на заседании в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, за принятие которых высказалось 77,92% россиян, против - РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:45
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
нижний новгород
дмитрий песков
владимир путин
москва
магаданская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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элла памфилова, цик рф, нижний новгород, дмитрий песков, владимир путин, москва, магаданская область, политика

ЦИК России в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам

01:45 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, за принятие которых высказалось 77,92% россиян, против - 21,27%.
Заседание ЦИК по утверждению официальных итогов голосования назначено на 11.00 мск. Согласно проекту повестки дня, опубликованной на сайте Центризбиркома, единственным вопросом значится пункт "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
Вчера, 19:24Голосование по поправкам в Конституцию
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На этом заседании будет подписан итоговый протокол по результатам общероссийского голосования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в конституцию после официального подведения ЦИК итогов.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшее голосование беспрецедентным по сложности, но отметила, что оно прошло достойно. По ее словам, даже до подведения официальных итогов голосования можно сказать, что общероссийское голосование состоялось и "нет сомнений в его легитимности", хотя какие-то жалобы еще могут поступить в комиссию.
Заседание Совета Федерации РФ
Вчера, 19:01Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организованно электронное голосование. Также выразить свою волю граждане России могли с помощью "мобильного избирателя", на специально образованных участках на придомовых территориях, на обычных избирательных участках и на дому. Такие широкие возможности для граждан отразились в высокой явке. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97% - более 109 миллионов человек. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек).
Больше всего граждан поддержали поправки в Чечне (97,92% жителей региона проголосовали за), Туве (96,79%), Крыму (90,07%), Дагестане (89,19%), на Ямале (89,16%). Наименьшее число голосов за оказалось в Якутии (58,34 % жителей проголосовали за, против - 40,65%), Камчатском крае (61,76% за и 37,16% против), Магаданской области (62,03% за и 36,62% против) и Омской области (62,09% за и 36,66% против).
Лидирует по голосам против Ненецкий автономный округ, где 54,57% жителей не поддержали поправки в конституцию и 44,42% проголосовали за. НАО стал единственным субъектом РФ, где большинство избирателей высказались против поправок.
Система электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 17:58Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФНижний НовгородДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваМагаданская областьПолитика
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