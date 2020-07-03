ЦИК России в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, за принятие которых высказалось 77,92% россиян, против - 21,27%.

Заседание ЦИК по утверждению официальных итогов голосования назначено на 11.00 мск. Согласно проекту повестки дня, опубликованной на сайте Центризбиркома, единственным вопросом значится пункт "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

На этом заседании будет подписан итоговый протокол по результатам общероссийского голосования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в конституцию после официального подведения ЦИК итогов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшее голосование беспрецедентным по сложности, но отметила, что оно прошло достойно. По ее словам, даже до подведения официальных итогов голосования можно сказать, что общероссийское голосование состоялось и "нет сомнений в его легитимности", хотя какие-то жалобы еще могут поступить в комиссию.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, сразу в двух регионах - Москве Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организованно электронное голосование. Также выразить свою волю граждане России могли с помощью "мобильного избирателя", на специально образованных участках на придомовых территориях, на обычных избирательных участках и на дому. Такие широкие возможности для граждан отразились в высокой явке. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97% - более 109 миллионов человек. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек).