В России развернут космический эшелон СПРН

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Космический эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении планируется развернуть к 2024 году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В рамках создания Единой космической системы (ЕКС) к 2024 году предусмотрено развертывание орбитальной группировки космических аппаратов", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, завершение создания космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земли, а также повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия.
Ранее Минобороны сообщало, что Единая космическая система обнаружения и боевого управления станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. ЕКС позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны. В ее состав входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS, отмечали в Минобороны.
ЕКС заступила на опытно-боевое дежурство с декабря 2017 года. В ее состав входят четыре новых спутника, которые получили название "Купол".