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Новое оружие России
https://ria.ru/20200703/1573821472.html
В России развернут космический эшелон СПРН
Космический эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении планируется развернуть к 2024 году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:43
новое оружие россии
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей суровикин
безопасность
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https://ria.ru/20200703/1573821232.html
Отлично!
45
👍👍👍👍
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155353/23/1553532323_0:48:3092:1787_1400x0_80_0_0_0b81dc63508741659fcf7609574758fb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин, безопасность

В России развернут космический эшелон СПРН

01:21 03.07.2020 (обновлено: 07:43 03.07.2020)
3946
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
 Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Космический эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении планируется развернуть к 2024 году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В рамках создания Единой космической системы (ЕКС) к 2024 году предусмотрено развертывание орбитальной группировки космических аппаратов", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Генерал-полковник Сергей Суровикин
01:13Новое оружие России
Испытания новой российской космической системы связи завершат в сентябре
По его словам, завершение создания космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земли, а также повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия.
Ранее Минобороны сообщало, что Единая космическая система обнаружения и боевого управления станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. ЕКС позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны. В ее состав входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS, отмечали в Минобороны.
ЕКС заступила на опытно-боевое дежурство с декабря 2017 года. В ее состав входят четыре новых спутника, которые получили название "Купол".
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области
01:02Новое оружие России
Россия через два года завершит перевооружение станций СПРН
194119291055
Обсудить 4
Новое оружие РоссииВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей СуровикинБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!
3 июля, 09:56
Егор Панкратов
4500000
👍👍👍👍
3 июля, 02:56
SSSergey Sergey
2900001
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