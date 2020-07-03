https://ria.ru/20200703/1573821415.html
Испытания новой российской космической системы связи завершат в сентябре
Летные испытания новой орбитальной группировки со спутниками военной связи "Благовест" планируется завершить в сентябре, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:13
2020-07-03T01:13
новое оружие россии
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей суровикин
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https://ria.ru/20200703/1573821358.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/66/1509816680_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b7c3aca9fefa8f10a286344efacddd60.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин