Россия через два года завершит перевооружение станций СПРН

Завершение перевооружения, напомнил главком, последует после ввода в строй двухдиапазонного радиолокационного комплекса высокой заводской готовности в районе Воркуты в 2021 году и высокопотенциальной РЛС дециметрового диапазона в районе Мурманска в 2022 году.