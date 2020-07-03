Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200703/1573821232.html
Россия через два года завершит перевооружение станций СПРН
Россия в 2022 году завершит перевод Системы предупреждения о ракетном нападении на радиолокационные станции нового поколения, заявил главком... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:02
новое оружие россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей суровикин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149594/09/1495940961_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0e1afc91eed64be5db1f14b6aab869d5.jpg
https://ria.ru/20200703/1573821160.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149594/09/1495940961_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0e1afc91eed64be5db1f14b6aab869d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149594/09/1495940961_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_c5bc9dd372d76fea1e3c81fb33310770.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149594/09/1495940961_468:0:2516:2048_1400x0_80_0_0_269062547cd6cdd82c97eaf3a9f65403.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин, безопасность

Россия через два года завершит перевооружение станций СПРН

01:02 03.07.2020
527
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в 2022 году завершит перевод Системы предупреждения о ракетном нападении на радиолокационные станции нового поколения, заявил главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"Ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Завершение перевооружения, напомнил главком, последует после ввода в строй двухдиапазонного радиолокационного комплекса высокой заводской готовности в районе Воркуты в 2021 году и высокопотенциальной РЛС дециметрового диапазона в районе Мурманска в 2022 году.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
00:51Новое оружие России
Российский оптический комплекс будет следить за космическим пространством
5927001620
Обсудить 0
Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей СуровикинБезопасность
Рекомендуем
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
Российский оптический комплекс будет следить за космическим пространством
Загоризонтная радиолокационная станция Подсолнух-Э
На Дальнем Востоке до 2030 года построят новые радиолокационные станции
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
В России развернут космический эшелон СПРН
Комплекс ПВО
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
Дрон BRAERON
В России создали дрон-дальнобойщик
Генерал-полковник Сергей Суровикин
Испытания новой российской космической системы связи завершат в сентябре
Сотрудник ФСИН
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин
В России планируют развернуть новые военные космические системы связи
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Марс
Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
11:56В КБР умерли два пациента с коронавирусом
11:55НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
11:54Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
11:53Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом
11:50Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
11:50Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет
11:50Посол США назвал рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния