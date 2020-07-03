https://ria.ru/20200703/1573821232.html
Россия через два года завершит перевооружение станций СПРН
Россия в 2022 году завершит перевод Системы предупреждения о ракетном нападении на радиолокационные станции нового поколения, заявил главком... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:02
2020-07-03T01:02
новое оружие россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей суровикин
безопасность
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https://ria.ru/20200703/1573821160.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149594/09/1495940961_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0e1afc91eed64be5db1f14b6aab869d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин, безопасность