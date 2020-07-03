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Новое оружие России
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Российский оптический комплекс будет следить за космическим пространством
Новый оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел" поставлен на боевое дежурство в России, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T00:51
новое оружие россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
енисейск
орск
барнаул
сергей суровикин
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), енисейск, орск, барнаул, сергей суровикин, безопасность

Российский оптический комплекс будет следить за космическим пространством

00:51 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
 Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новый оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел" поставлен на боевое дежурство в России, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЕнисейскОрскБарнаулСергей СуровикинБезопасность
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