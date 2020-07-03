Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода

"В целях безопасности проводится эвакуация населения населенного пункта Верхняя Подстепновка Волжского района на автомобильном транспорте (автобусами) в количестве 1640 человек, в том числе 367 детей, в ближайшие населенные пункты. В настоящее время эвакуировано 89 человек, в том числе 15 детей", - говорится в сообщении.