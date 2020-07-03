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Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода
Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:34
новокуйбышевск
самарская область
волжский
происшествия
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новокуйбышевск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новокуйбышевск, самарская область, волжский, происшествия

Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода

00:42 03.07.2020 (обновлено: 07:34 03.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в четверг в 16.25 поступило сообщение, что во время земляных работ аварийная бригада АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающуюся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка микрорайона Волжский.
"В целях безопасности проводится эвакуация населения населенного пункта Верхняя Подстепновка Волжского района на автомобильном транспорте (автобусами) в количестве 1640 человек, в том числе 367 детей, в ближайшие населенные пункты. В настоящее время эвакуировано 89 человек, в том числе 15 детей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, еще 525 человек уехали из Верхней Подстепновки на личных автомобилях.
Ранее пресс-служба ГУМЧС по региону сообщила, что ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. По данным ведомства, проводится отжиг газа в технологическом колодце в районе населенного пункта Лопатино микрорайона Волжский, также ведутся работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце в районе северного кладбища Новокуйбышевска.
В Нефтегорском ГПЗ ранее проинформировали, что ведутся работы по ликвидации отказа продуктопровода низкого давления, их планируется завершить в кратчайшие сроки.
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НовокуйбышевскСамарская областьВолжскийПроисшествия
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