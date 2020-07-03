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Три пуска легкой "Ангары" пройдут в рамках испытаний семейства носителей
Летные испытания ракеты-носителя "Ангара" включают три пуска легкой версии ракеты, помимо шести пусков тяжелого носителя, заявил главком Воздушно-космическими... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T00:31
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353
60
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юрий клименко, воздушно-космические силы россии, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин

Три пуска легкой "Ангары" пройдут в рамках испытаний семейства носителей

00:31 03.07.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Летные испытания ракеты-носителя "Ангара" включают три пуска легкой версии ракеты, помимо шести пусков тяжелого носителя, заявил главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В рамках опытно-конструкторской работы на космодроме Плесецк проходят летные испытания космического ракетного комплекса "Ангара", которые предусматривают шесть пусков ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" и три пуска ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Суровикин напомнил, что в настоящее время выполнено два квалификационных пуска ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов. Оба состоялись в 2014 году. До конца нынешнего года запланирован очередной квалификационный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".
В январе 2020 года главный научный сотрудник НИИ космических систем Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Юрий Клименко сообщил, что летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" на космодроме Плесецк сокращены с десяти до шести пусков.
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Хочу стать космонавтомЮрий КлименкоВоздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Суровикин
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