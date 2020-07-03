Три пуска легкой "Ангары" пройдут в рамках испытаний семейства носителей

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Летные испытания ракеты-носителя "Ангара" включают три пуска легкой версии ракеты, помимо шести пусков тяжелого носителя, заявил главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В рамках опытно-конструкторской работы на космодроме Плесецк проходят летные испытания космического ракетного комплекса "Ангара", которые предусматривают шесть пусков ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" и три пуска ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Суровикин напомнил, что в настоящее время выполнено два квалификационных пуска ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов. Оба состоялись в 2014 году. До конца нынешнего года запланирован очередной квалификационный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".
В январе 2020 года главный научный сотрудник НИИ космических систем Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Юрий Клименко сообщил, что летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" на космодроме Плесецк сокращены с десяти до шести пусков.
29 июня, 09:54"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"