Три пуска легкой "Ангары" пройдут в рамках испытаний семейства носителей

Суровикин напомнил, что в настоящее время выполнено два квалификационных пуска ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов. Оба состоялись в 2014 году. До конца нынешнего года запланирован очередной квалификационный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".