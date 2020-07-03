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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200703/1573820921.html
Муфтий Москвы прокомментировал итоги голосования по поправкам
Принятие поправок в Конституцию РФ в результате всероссийского голосования демонстрирует "усиление вертикали российской государственности" и станет "благом для... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T00:20
религия и мировоззрение
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40815/95/408159534_0:241:3073:1969_1400x0_80_0_0_067b9f6883be45c01dee20509abe3c09.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
альбир крганов, новости - религия и мировоззрение

Муфтий Москвы прокомментировал итоги голосования по поправкам

00:20 03.07.2020
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Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Принятие поправок в Конституцию РФ в результате всероссийского голосования демонстрирует "усиление вертикали российской государственности" и станет "благом для многонационального народа России", считает председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Москвы Альбир Крганов.
"Несмотря на летнее время, сенокос в сёлах, дачный сезон, народ пришёл и проголосовал. Как бы не были недовольны некоторые скептики-политологи, люди поддержали инициативу главы государства. Они приходили сами и исполняли гражданский долг, их не обманешь, поскольку лично голосовали, да и наблюдатели - более 526 тысяч наших граждан", - сказал РИА Новости Крганов.
Он выразил мнение, что это "показатель серьезной поддержки народом Владимира Путина, усиление вертикали российской государственности". "Дай Бог, что бы это послужило благом для многонационального народа России", - отметил муфтий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 22:04Голосование по поправкам в Конституцию
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Отдельно он приветствовал включение в Основной закон страны упоминания о Боге.
"Десятки миллионов верующих граждан России обрадовало включение формулировки веры в Бога в Конституцию, мы принимаем ее как возвращение к историческим нашим истокам, как укрепление основы общих традиционных, нравственных ценностей", - добавил духовный лидер.
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Религия и мировоззрениеАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрение
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