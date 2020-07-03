Муфтий Москвы прокомментировал итоги голосования по поправкам

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Принятие поправок в Конституцию РФ в результате всероссийского голосования демонстрирует "усиление вертикали российской государственности" и станет "благом для многонационального народа России", считает председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Москвы Альбир Крганов.

"Несмотря на летнее время, сенокос в сёлах, дачный сезон, народ пришёл и проголосовал. Как бы не были недовольны некоторые скептики-политологи, люди поддержали инициативу главы государства. Они приходили сами и исполняли гражданский долг, их не обманешь, поскольку лично голосовали, да и наблюдатели - более 526 тысяч наших граждан", - сказал РИА Новости Крганов.

Он выразил мнение, что это "показатель серьезной поддержки народом Владимира Путина, усиление вертикали российской государственности". "Дай Бог, что бы это послужило благом для многонационального народа России", - отметил муфтий.

Отдельно он приветствовал включение в Основной закон страны упоминания о Боге.