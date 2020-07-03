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Стало известно, кто заменит в "Короне" Хелену Бонэм Картер
В пятом и последнем сезоне "Короны" сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл, сообщается в твиттере сериала. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:31
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хелена бонэм картер
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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кино и сериалы, новости культуры, хелена бонэм картер

Стало известно, кто заменит в "Короне" Хелену Бонэм Картер

03:31 03.07.2020
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© Фото : РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AP Photo/Matt SaylesХелена Бонэм Картер и Лесли Мэнвилл
Хелена Бонэм Картер и Лесли Мэнвилл
© Фото : РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AP Photo/Matt Sayles
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В пятом и последнем сезоне "Короны" сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл, сообщается в твиттере сериала.
В первых двух ее играла Ванесса Кирби, в третьем и четвертом — Хелена Бонэм Картер.
"Я счастлива играть принцессу Маргарет. Мне передали эстафету две потрясающие актрисы, и я не хочу их подводить", — прокомментировала новость сама Мэнвилл.
Ее номинировали на "Оскар" за фильм "Призначная нить" (2017), а с 1970-х годов она успешно играла на сцене.
Также известно, что саму королеву Елизавету II в финальном сезоне сыграет Имельда Стонтон.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХелена Бонэм Картер
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