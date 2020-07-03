Муж и жена "воссоединились" спустя 125 лет

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Портреты супругов, написанные немецким художником Бартоломеусом Брейном – старшим в 1539 году незадолго до их женитьбы, воссоединились спустя 125 лет после того, как историк-искусствовед и куратор гаагского музея Маурицхёйс Ариан ван Сухтелен в течение 20 лет искала подсказки по всей Европе, чтобы снова собрать диптих, Портреты супругов, написанные немецким художником Бартоломеусом Брейном – старшим в 1539 году незадолго до их женитьбы, воссоединились спустя 125 лет после того, как историк-искусствовед и куратор гаагского музея Маурицхёйс Ариан ван Сухтелен в течение 20 лет искала подсказки по всей Европе, чтобы снова собрать диптих, сообщает The Guardian.

По информации издания, Якоб и Элизабет Омфалиус, принадлежавшие к высшему обществу Кельна, более 350 лет смотрели друг на друга каждый со своей панели, прежде чем по необъяснимым причинам они были разделены во время торгов, которые проводил Лондонский аукционный дом в 1896 году.

Данные о портретах за это время настолько были потеряны, что казалось, их никогда не удастся снова собрать.

Единственной зацепкой было изображение таинственной девушки с заплетенными волосами и веточкой горько-сладкого паслена в руках (художественные символы предстоящего барка). Изначально картина попала в коллекцию Рейксмузея в Амстердаме в 1912 году, а затем была отдана в аренду музею Маурицхёйса в Гааге в 1951 году.

Как уточняет The Guardian, вероятно, на портрете изображена одна из четырех дочерей профессора гражданского права из Кельна Питера Беллингхаузена, так как на обратной стороне полотна был обнаружен герб этой семьи. Однако установить, кого именно написал художник, не удавалось.

Лишь 20 лет назад Ариан ван Сухтелен обнаружила каталог лондонских аукционов в архивах Нидерландского института истории искусств (RKD).

В одном из них историк-искусствовед отыскала записи о продаже диптиха, ошибочно приписанные кисти голландского художника Яна Госсарта (Мабюз), а также эскизы фамильного герба пары. В этом же каталоге была найдена старая фотография мужского портрета.

После этого куратор отправилась в городской музей Кельна. Там она выяснила, что герб принадлежал Якобу Омфалиусу, уважаемому юристу, который после стал канцлером города в 1545 году. Благодаря хорошо сохранившейся записи актов гражданского состояния Ариан ван Сухтелен узнала, что 8 февраля 1539 года Якоб женился на Элизабет Беллингхаузен. Но затем она потеряла след.

"Возможно, их диптих разделили на аукционе, чтобы заработать больше денег – но точно об этом вы никогда не узнаете, – прокомментировала ван Сухтелен. – Известно, что один портрет был продан английскому дилеру Ральфу Броклбэнку, а другой попал в коллекцию Корнелиса Хугендейка, который позже передал его в Рейксмузей в 1912 году. Таким образом, мне удалось собрать почти все данные, кроме информации о портрете Омфалиуса".

Позже искусствоведу удалось узнать, что картина, которую она искала все это время, была продана на аукционе в 1955 году. Но с тех пор данных о судьбе полотна не было.

Только в мае 2019 года портрет Якоба Омфалиуса выставили на небольших торгах в Париже, назвав лот "портрет неизвестного". Тогда его приобрела галерея De Jonckheere (Женева, Швейцария), не зная, кто изображен на картине. Там ее и заметила Ариан ван Сухтелен.

При поддержке инвесторов портрет Якоба Омфалиуса удалось перекупить в этом году за 250 тысяч евро.

"Когда вы видите их рядом друг с другом, понимаете, насколько гармонично и прекрасно они смотрятся вместе", – прокомментировала куратор музея Маурицхёйс.