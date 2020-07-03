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На пляже Таиланда нашли необычное гнездо кожистой черепахи
Гнездо кожистой черепахи с кладкой яиц было найдено на тайском пляже Муанг, к северу от Пхукета, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:38
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На пляже Таиланда нашли необычное гнездо кожистой черепахи

03:32 03.07.2020 (обновлено: 10:38 03.07.2020)
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© Flickr / Roger Le Guen Кожистая черепаха. Архивное фото
Кожистая черепаха. Архивное фото
© Flickr / Roger Le Guen
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Гнездо кожистой черепахи с кладкой яиц было найдено на тайском пляже Муанг, к северу от Пхукета, сообщает The Phuket News.
Начальник оперативного центра Второго морского национального парка Пхукета Прароп Планнггарн, объяснил, что на побережье обнаружили следы черепах.
Во время их исследования на глубине около 80 сантиметров в песке была найдена кладка яиц, расположенная примерно в 18 метрах от воды.
“Мы не посчитали, сколько там яиц, так как не перемещаем гнездо. Офицеры оградили кладку, чтобы защитить ее от хищников и волн, так как сейчас сезон муссонов”, — пояснил Прароп Планнггарн.
По его словам, сотрудники нацпарка организуют наблюдение за гнездом, пока детеныши не вылупятся.
Эксперт отметил, что найти гнездо редкой черепахи в это время года — очень необычно, так как сейчас не сезон для размножения. Он предложил, что откладывание яиц, когда в море появляется много медуз, объясняется хорошим здоровьем земноводного.
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