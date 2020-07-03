https://ria.ru/20200703/1573807186.html
На пляже Таиланда нашли необычное гнездо кожистой черепахи
Гнездо кожистой черепахи с кладкой яиц было найдено на тайском пляже Муанг, к северу от Пхукета, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:32
2020-07-03T10:38
животные
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/99473/40/994734073_0:93:1024:669_1400x0_80_0_0_5b6dfec9bf777ec617afd4c5c776b0d7.jpg
https://ria.ru/20200702/1573799826.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/99473/40/994734073_0:93:1024:669_1400x0_80_0_0_5b6dfec9bf777ec617afd4c5c776b0d7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/99473/40/994734073_132:0:1024:669_1400x0_80_0_0_51fb66567ef1adfc5c81f4dd8c576e10.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/99473/40/994734073_305:0:974:669_1400x0_80_0_0_a51c1ead41e21befc8fbda1858b92a8d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Гнездо кожистой черепахи с кладкой яиц было найдено на тайском пляже Муанг, к северу от Пхукета, сообщает
The Phuket News.
Начальник оперативного центра Второго морского национального парка Пхукета Прароп Планнггарн, объяснил, что на побережье обнаружили следы черепах.
Во время их исследования на глубине около 80 сантиметров в песке была найдена кладка яиц, расположенная примерно в 18 метрах от воды.
“Мы не посчитали, сколько там яиц, так как не перемещаем гнездо. Офицеры оградили кладку, чтобы защитить ее от хищников и волн, так как сейчас сезон муссонов”, — пояснил Прароп Планнггарн.
По его словам, сотрудники нацпарка организуют наблюдение за гнездом, пока детеныши не вылупятся.
Эксперт отметил, что найти гнездо редкой черепахи в это время года — очень необычно, так как сейчас не сезон для размножения. Он предложил, что откладывание яиц, когда в море появляется много медуз, объясняется хорошим здоровьем земноводного.