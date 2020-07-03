На пляже Таиланда нашли необычное гнездо кожистой черепахи

Во время их исследования на глубине около 80 сантиметров в песке была найдена кладка яиц, расположенная примерно в 18 метрах от воды.

“Мы не посчитали, сколько там яиц, так как не перемещаем гнездо. Офицеры оградили кладку, чтобы защитить ее от хищников и волн, так как сейчас сезон муссонов”, — пояснил Прароп Планнггарн.

По его словам, сотрудники нацпарка организуют наблюдение за гнездом, пока детеныши не вылупятся.

Эксперт отметил, что найти гнездо редкой черепахи в это время года — очень необычно, так как сейчас не сезон для размножения. Он предложил, что откладывание яиц, когда в море появляется много медуз, объясняется хорошим здоровьем земноводного.