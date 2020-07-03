https://ria.ru/20200703/1573806830.html
Стюардессы назвали самые отвратительные вещи, которые делают пассажиры
Бортпроводники рассказали о самых отвратительных вещах, которые делают пассажиры в воздухе, сообщает Express. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:09
2020-07-03T10:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Бортпроводники рассказали о самых отвратительных вещах, которые делают пассажиры в воздухе, сообщает Express
.
Одна стюардесса на социально-новостном сайте рассказала, что некоторые люди не заботятся об этикете во время полета. "Они имеют удивительную привычку запихивать вещи в места, где им находиться не следует, — написала она. — Одноразовые подгузники, еда, рвотные пакеты — все это было засунуто под сиденья, в кармашки на спинках кресел".
Она пояснила, что самолеты чистятся только после завершения всех рейсов.
Один часто летающий пассажир прокомментировал: "Вот почему я отказываюсь прикасаться к чему-либо на борту".
Другой член экипажа рассказал о странных вещах, которые люди делают, пока ждут напитки: "Я видел, как пассажиры меняли подгузники детям, подстригали ногти на откидных столиках". Он посоветовал всегда обрабатывать их дезинфицирующими средствами.