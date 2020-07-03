Стюардессы назвали самые отвратительные вещи, которые делают пассажиры

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бортпроводники рассказали о самых отвратительных вещах, которые делают пассажиры в воздухе, сообщает Бортпроводники рассказали о самых отвратительных вещах, которые делают пассажиры в воздухе, сообщает Express

Одна стюардесса на социально-новостном сайте рассказала, что некоторые люди не заботятся об этикете во время полета. "Они имеют удивительную привычку запихивать вещи в места, где им находиться не следует, — написала она. — Одноразовые подгузники, еда, рвотные пакеты — все это было засунуто под сиденья, в кармашки на спинках кресел".

Она пояснила, что самолеты чистятся только после завершения всех рейсов.

Один часто летающий пассажир прокомментировал: "Вот почему я отказываюсь прикасаться к чему-либо на борту".