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"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Основными событиями минувшего дня в передовом мире стали заявление спикера конгресса США Нэнси Пелоси о необходимости срочно ввести новые санкции против России, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:00
россия
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
авторы
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Пускай давят санкциями потихонечку. АИ 95 уже почти 60 деревянных за литр идет)))
100
США в начале 80-х создали талибов и моджахедов для борьбы советским контингентом и ( между прочим ) законным правительством Афганистана - это уже забыто... Я вообще не понимаю - почему Россия взяла на себя основной груз борьбы с ИГИЛ... Пока Россия не вмешивалась , ИГИЛ вообще не угрожал России - главной были США и Запад в целом... Зачем мы вмешались...? Если из-за цены на нефть , то она итак упала - ниже некуда. Кто нибудь оценил в мире , что ИГИЛ ослаблен и почти разбит ? Даже этот факт они повернут против России. Так что - в мировых отношениях нужен холодный прагматизм.
56
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россия
сша
РИА Новости
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2020
Виктор Мараховский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:110:3072:1838_1400x0_80_0_0_e29f107429a863597c0729ca2fb0281b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, авторы

"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию

08:00 03.07.2020
33375
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Основными событиями минувшего дня в передовом мире стали заявление спикера конгресса США Нэнси Пелоси о необходимости срочно ввести новые санкции против России, а также новые рекорды ежедневного прироста новых инфицированных коронавирусом американцев.
Заявление Пелоси, напомним, последовало в рамках вполне безумной истории со "сговором России с талибами* против американцев". В сухом остатке эта история представляет собой даже не информацию, полученную американскими спецслужбистами из своих источников, а "вывод, сделанный по итогам допросов талибов" некими аналитиками — о том, что кто-то в России с какого-то перепугу решил платить талибам, уже много лет убивающим американских военнослужащих, за убийства американских военнослужащих (с тем же успехом Россия могла бы доплачивать африканцам за рождаемость).
Этот мощный вывод не нашел, согласно заявлениям Пентагона и советника по национальной безопасности О'Брайена, подтверждений — в связи с чем о нем даже не стали в свое время докладывать президенту США. Как, видимо, и о множестве других не нашедших подтверждения вбросов и предположений, получение и отработка которых, собственно, и составляет прямую работу спецслужб.
Но фокус в том, что сегодняшняя Америка не живет более по обычным законам функционирования нормального государства ("В Вашингтоне происходит сейчас много необъяснимого", корректно описал ситуацию Дмитрий Песков). Она живет по закону смертельной внутренней битвы хайпов, и этот закон можно сформулировать так: "Никаких законов".
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Поэтому глава палаты представителей ядерной державы, одно из первых лиц государства, к тому же провозглашающего своей идеологией правосудие и справедливость, реагирует на факт появления не подтвержденной ничем "оперативной информации" однозначным и практическим политическим выводом: надо вводить санкции против другой ядерной державы и это нужно сделать немедленно.
А СМИ, вбросившие саму информацию в общественное пространство, не заморачиваясь ее достоверностью, уже уличают действующего президента страны в том, что он "не любит, когда ему докладывают плохо о России". Тем самым отрабатывая на новом, так сказать, кейсе неоднократно провалившийся ранее тезис "Трамп — русский шпион".
Что касается второй "новости дня" — о том, что количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в США выросло до рекордных 50 000+, то тут поразительно, как именно отрабатывают ее американские СМИ.
Вот, например, что пишет авторитетное издание Huffington Post:
"Некоторые причины последнего всплеска можно проследить до празднования Дня памяти в конце мая".
CNN:
"Антимасочный крестовый поход Трампа вернулся, чтобы укусить его".
The New York Times:
"Опросы показывают, что многие американские мужчины считают ношение маски признаком слабости, и отказ президента Трампа носить маску предполагает, что он считает это делом для слабаков".
Президент США Дональд Трамп
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Если вам показалось, что в этих могучих примерах аналитики что-то упущено, то нет, вам не показалось. В них наложено полное табу на то, что с конца мая и по сей день по всей Америке, наплевав на социальную дистанцию, призыв сидеть дома и все остальное, ходят многотысячными толпами представители прогрессивного и правильного движения Black Lives Matter, совершая много глубоко социализированных действий: громят магазины, поджигают здания, бьют машины, убивают людей (на данный момент, по самым скромным и далеко не полным подсчетам, на счету BLM более 25 трупов), преклоняют колена и моют ноги меньшинствам.

Сотни тысяч, если не миллионы американцев решительно забили на предосторожности и начали вести себя так, будто никакого коронавируса нет. Все сторонние наблюдатели отмечали, что это просто не может кончиться иначе, чем адским всплеском заболеваемости, но, когда этот всплеск наступил, оказалось, что говорить о нем правду просто нельзя.

Поэтому прогрессивные аналитики ругают токсичную мужественность народа (народ не тот), безответственность Трампа и майский День памяти, но упорно не желают видеть лежащую на поверхности, дудящую во все трубы и чадящую дымом пожарищ очевидную причину.
Что тут хотелось бы отметить.
Есть основания полагать, что эти два примера являются симптомами одного явления — масштабного и страшноватого.
Коротко его можно назвать "идеологией эмоциональной безопасности". Согласно этой идеологии, право на существование имеет только та логика и те факты, которые не ранят эмоциональный комфорт целевой аудитории и не противоречат ее взглядам.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
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Для целевой аудитории ведь не имеет никакого значения вопрос о том, насколько идиотской выдумкой является вброс о "русской оплате за американские скальпы". И вопрос о том, отчего на самом деле случился новый всплеск коронавируса в Америке, тоже не важен.
Мы имеем дело с какой-то чудовищной эмо-вариацией бритвы Оккама, согласно которой незачем искать истинных трактовок каких бы то ни было явлений, если имеется трактовка, эмоционально устраивающая и правильная.
Поэтому — "в любой трудной ситуации вини Россию и Трампа".
Это ни черта не поможет, разумеется, решить реально стоящие перед Америкой проблемы — утрату пресловутого мирового лидерства и неспособность справиться с пандемией.
Зато это удовлетворит боевой актив прогрессивных сил внутри американского общества и позволит противникам текущего американского президента его сковырнуть.
Кстати, это все происходит в стране, которую нам до сих пор кое-кто ставит в пример. Впрочем, судя по результатам всенародного голосования, на Россию магия фразы "Как в Америке" уже перестала действовать.
7325313627
Обсудить 35
РоссияНэнси ПелосиДональд ТрампСШААвторы
Популярные комментарии
Пускай давят санкциями потихонечку. АИ 95 уже почти 60 деревянных за литр идет)))
3 июля, 08:45
iAivanov Artem
39111256
США в начале 80-х создали талибов и моджахедов для борьбы советским контингентом и ( между прочим ) законным правительством Афганистана - это уже забыто... Я вообще не понимаю - почему Россия взяла на себя основной груз борьбы с ИГИЛ... Пока Россия не вмешивалась , ИГИЛ вообще не угрожал России - главной были США и Запад в целом... Зачем мы вмешались...? Если из-за цены на нефть , то она итак упала - ниже некуда. Кто нибудь оценил в мире , что ИГИЛ ослаблен и почти разбит ? Даже этот факт они повернут против России. Так что - в мировых отношениях нужен холодный прагматизм.
3 июля, 08:32
NNickB777
36120116
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