Фильму "Назад в будущее" — 35! Теории фанатов, пасхалки и чуть ностальгии

Уже через несколько месяцев после премьеры, 26 октября сотни фанатов толпились на стоянке торгового центра "Пуэнте Хиллз Молл" (в фильме — "Две сосны"), ожидая Марти МакФлая, который по сюжету должен был именно там и тогда вернуться из прошлого.
Уже через несколько месяцев после премьеры, 26 октября сотни фанатов толпились на стоянке торгового центра "Пуэнте Хиллз Молл" (в фильме — "Две сосны"), ожидая Марти МакФлая, который по сюжету должен был именно там и тогда вернуться из прошлого.
Но путь культовой ленты на экраны был нелегким. Режиссер Роберт Земекис и его соавтор по сценарию Боб Гейл познакомились, еще изучая кинопроизводство в университете. Вместе писали для не особенно рейтинговых ТВ-шоу, а в 1979 году поработали со Спилбергом над его картиной "1941". К сожалению, ее не приняли ни зрители, ни критики, до сих пор называющие этот фильм худшим в карьере режиссера. Еще одна попытка — "Подержанные автомобили", но история повторилась. Со сценарием "Назад в будущее" авторы к Спилбергу обращаться не стали, попытались протолкнуть его на студии сами.
Но путь культовой ленты на экраны был нелегким. Режиссер Роберт Земекис и его соавтор по сценарию Боб Гейл познакомились, еще изучая кинопроизводство в университете. Вместе писали для не особенно рейтинговых ТВ-шоу, а в 1979 году поработали со Спилбергом над его картиной "1941". К сожалению, ее не приняли ни зрители, ни критики, до сих пор называющие этот фильм худшим в карьере режиссера. Еще одна попытка — "Подержанные автомобили", но история повторилась. Со сценарием "Назад в будущее" авторы к Спилбергу обращаться не стали, попытались протолкнуть его на студии сами.
Сорок попыток — и сорок отказов. Кто-то не верил в успех фильма о путешествиях во времени, кто-то не хотел делать ставку на семейную комедию, ведь в моде были ленты с рейтингом R. Земекису и Гейлу посоветовали Disney, но и там историю, в финале которой мама целуется с сыном, зарубили. Как такое, мол, вообще возможно?
Земекис не раскисал и наконец снял успешный "Роман с камнем" с Майклом Дугласом. Приободрившись, авторы пришли, наконец, к Спилбергу, компания которого — Amblin Entertainment — и занялась проектом вместе с Universal.
Сорок попыток — и сорок отказов. Кто-то не верил в успех фильма о путешествиях во времени, кто-то не хотел делать ставку на семейную комедию, ведь в моде были ленты с рейтингом R. Земекису и Гейлу посоветовали Disney, но и там историю, в финале которой мама целуется с сыном, зарубили. Как такое, мол, вообще возможно?
Земекис не раскисал и наконец снял успешный "Роман с камнем" с Майклом Дугласом. Приободрившись, авторы пришли, наконец, к Спилбергу, компания которого — Amblin Entertainment — и занялась проектом вместе с Universal.
В сценарии машина времени напоминала холодильник. Предполагалось, что устройство надо заряжать от ядерного взрыва. Но снять это было бы очень дорого, а ведь в фильм много вкладывать все-таки не решались. (Никто и не предполагал, что при бюджете в 19 миллионов долларов он соберет в мировом прокате больше 380!)
Холодильник заменили на футуристический DeLorean DMC-12, который к выходу фильма уже два года как не выпускали. Говорят, Гейлу предлагали за неплохие деньги использовать Ford Mustang, на что он ответил: "Док Браун не ездит на чертовом "Мустанге"!"
В сценарии машина времени напоминала холодильник. Предполагалось, что устройство надо заряжать от ядерного взрыва. Но снять это было бы очень дорого, а ведь в фильм много вкладывать все-таки не решались. (Никто и не предполагал, что при бюджете в 19 миллионов долларов он соберет в мировом прокате больше 380!)
Холодильник заменили на футуристический DeLorean DMC-12, который к выходу фильма уже два года как не выпускали. Говорят, Гейлу предлагали за неплохие деньги использовать Ford Mustang, на что он ответил: "Док Браун не ездит на чертовом "Мустанге"!"
Фильм сразу заинтересовал зрителей, на премьере были принц Чарльз и принцесса Диана. Майкл Джей Фокс (Марти) спустя много лет рассказал, что сидел рядом с принцессой и так и не смог выйти из зала в туалет. По правилам этикета, с членами королевской семьи нельзя начинать разговор первым, также запрещено поворачиваться к ним спиной. Вот ему и пришлось оставаться в кресле до конца фильма.
Кстати, во вторую часть фильма попала пасхалка о принцессе Диане. В будущем (2015 год) Марти читает газету с репортажем о ее визите в Вашингтон. К сожалению, это не сбылось — принцесса погибла в 1997-м. В соседнем заголовке упоминается президент США — женщина. Тоже пока такого не было.
Фильм сразу заинтересовал зрителей, на премьере были принц Чарльз и принцесса Диана. Майкл Джей Фокс (Марти) спустя много лет рассказал, что сидел рядом с принцессой и так и не смог выйти из зала в туалет. По правилам этикета, с членами королевской семьи нельзя начинать разговор первым, также запрещено поворачиваться к ним спиной. Вот ему и пришлось оставаться в кресле до конца фильма.
Кстати, во вторую часть фильма попала пасхалка о принцессе Диане. В будущем (2015 год) Марти читает газету с репортажем о ее визите в Вашингтон. К сожалению, это не сбылось — принцесса погибла в 1997-м. В соседнем заголовке упоминается президент США — женщина. Тоже пока такого не было.
Рональд Рейган был большой поклонник фильма. Рассказывают, что эпизод, когда Док из 1955 года спрашивает у Марти, кто будет президентом США в 1985 году, и смеется, узнав, что это актер, он попросил прокрутить ему несколько раз. Рейган даже процитировал творение Земекиса в одном из обращений к нации: "Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!"
Рональд Рейган был большой поклонник фильма. Рассказывают, что эпизод, когда Док из 1955 года спрашивает у Марти, кто будет президентом США в 1985 году, и смеется, узнав, что это актер, он попросил прокрутить ему несколько раз. Рейган даже процитировал творение Земекиса в одном из обращений к нации: "Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!"
В трилогии много пасхалок, посвященных другому актеру, Клинту Иствуду. Так, во второй части Бифф смотрит вестерн "За пригоршню долларов", где персонаж Иствуда использует железную дверцу от печки как бронежилет. Эти кадры видит Марти и повторяет уже в третьей части, действие которой происходит на Диком Западе. Там же Марти, одевшись в ковбойский костюм, говорит, что Клинт Иствуд такого не носил, а Док спрашивает, кто это такой. Причем в кадре виден постер первого фильма актера "Месть твари".
В трилогии много пасхалок, посвященных другому актеру, Клинту Иствуду. Так, во второй части Бифф смотрит вестерн "За пригоршню долларов", где персонаж Иствуда использует железную дверцу от печки как бронежилет. Эти кадры видит Марти и повторяет уже в третьей части, действие которой происходит на Диком Западе. Там же Марти, одевшись в ковбойский костюм, говорит, что Клинт Иствуд такого не носил, а Док спрашивает, кто это такой. Причем в кадре виден постер первого фильма актера "Месть твари".
Путешествия во времени, возникающие из-за этого парадоксы — конечно, благодатная почва для фанатских теорий, и "Назад в будущее" в этом смысле может даже конкурировать с "Матрицей". Есть пара самых распространенных. Первая: Браун, довольно неудачливый изобретатель, испытывая машину времени, решил в случае провала покончить с собой. Правда, не в одиночку, а прихватив юного Марти. Именно поэтому, когда DeLorean несется на них со скоростью 88 миль в час, ученый настаивает на том, что не нужно отходить в сторону.
Путешествия во времени, возникающие из-за этого парадоксы — конечно, благодатная почва для фанатских теорий, и "Назад в будущее" в этом смысле может даже конкурировать с "Матрицей". Есть пара самых распространенных. Первая: Браун, довольно неудачливый изобретатель, испытывая машину времени, решил в случае провала покончить с собой. Правда, не в одиночку, а прихватив юного Марти. Именно поэтому, когда DeLorean несется на них со скоростью 88 миль в час, ученый настаивает на том, что не нужно отходить в сторону.
Вторая теория: Марти — не настоящий, а альтернативный. В фильме нам не показывают его знакомство с Доком. Авторы поясняли, что сделали это намеренно. Некоторые фанаты рассудили так: история настоящего Марти уже произошла до начала трилогии. Хулиган из неблагополучной семьи (именно такой он в фильме) угнал машину — DeLorean, разогнался до 88 миль в час и переместился в 1955 год. Док понимает, что это чревато нарушением пространственно-временного континуума, и отправляет его еще куда-то. Но сам мучается чувством вины, остается в этом времени, тщательно следит за здоровьем (поэтому выглядит так же в 1985-м), а еще — знакомится с родителями Марти (именно поэтому они в будущем и не против общения с их сыном). Док изучает путешествия во времени и вносит изменения в конструкцию автомобиля, чтобы он работал от удара молнии. Таким образом, все события в фильме происходят не только с ненастоящим Марти, но и в альтернативной реальности.
Вторая теория: Марти — не настоящий, а альтернативный. В фильме нам не показывают его знакомство с Доком. Авторы поясняли, что сделали это намеренно. Некоторые фанаты рассудили так: история настоящего Марти уже произошла до начала трилогии. Хулиган из неблагополучной семьи (именно такой он в фильме) угнал машину — DeLorean, разогнался до 88 миль в час и переместился в 1955 год. Док понимает, что это чревато нарушением пространственно-временного континуума, и отправляет его еще куда-то. Но сам мучается чувством вины, остается в этом времени, тщательно следит за здоровьем (поэтому выглядит так же в 1985-м), а еще — знакомится с родителями Марти (именно поэтому они в будущем и не против общения с их сыном). Док изучает путешествия во времени и вносит изменения в конструкцию автомобиля, чтобы он работал от удара молнии. Таким образом, все события в фильме происходят не только с ненастоящим Марти, но и в альтернативной реальности.
Авторы задумывали первый фильм как законченную историю и не собирались снимать продолжение, но после коммерческого успеха Universal настаивала. Земекис и Гейл придумали историю под названием "Парадокс" и разделили на две части, которые и стали вторым и третьим фильмами. Их снимали почти одновременно и выпустили в 1989 и 1990 году. Сборы сиквела оказались меньше, чем первого фильма, третьей — еще меньше, но суммарно выручка почти достигла миллиарда долларов.
Авторы задумывали первый фильм как законченную историю и не собирались снимать продолжение, но после коммерческого успеха Universal настаивала. Земекис и Гейл придумали историю под названием "Парадокс" и разделили на две части, которые и стали вторым и третьим фильмами. Их снимали почти одновременно и выпустили в 1989 и 1990 году. Сборы сиквела оказались меньше, чем первого фильма, третьей — еще меньше, но суммарно выручка почти достигла миллиарда долларов.
Несмотря на успех франшизы, на все вопросы о возможности появления четвертой части Роберт Земекис отвечает, что, пока он жив, не допустит этого.
Одних фанатов это огорчает, другие же поддерживают режиссера, опасаясь повторения судьбы других культовых франшиз, когда бесконечные продолжения порой противоречат исходному замыслу.
Несмотря на успех франшизы, на все вопросы о возможности появления четвертой части Роберт Земекис отвечает, что, пока он жив, не допустит этого.
Одних фанатов это огорчает, другие же поддерживают режиссера, опасаясь повторения судьбы других культовых франшиз, когда бесконечные продолжения порой противоречат исходному замыслу.