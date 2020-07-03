Фильму "Назад в будущее" — 35! Теории фанатов, пасхалки и чуть ностальгии

© Universal Pictures (1985)

Сорок попыток — и сорок отказов. Кто-то не верил в успех фильма о путешествиях во времени, кто-то не хотел делать ставку на семейную комедию, ведь в моде были ленты с рейтингом R. Земекису и Гейлу посоветовали Disney, но и там историю, в финале которой мама целуется с сыном, зарубили. Как такое, мол, вообще возможно?

Земекис не раскисал и наконец снял успешный "Роман с камнем" с Майклом Дугласом. Приободрившись, авторы пришли, наконец, к Спилбергу, компания которого — Amblin Entertainment — и занялась проектом вместе с Universal.