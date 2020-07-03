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Шайа Лабаф становится коллектором в трейлере драмы "Сборщик налогов"
На YouTube опубликовали трейлер криминальной драмы "Сборщик налогов" ("The tax collector") с американским актером Шайей Лабаф в главной роли. РИА Новости, 03.07.2020
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Шайа Лабаф становится коллектором в трейлере драмы "Сборщик налогов"

01:24 03.07.2020
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер криминальной драмы "Сборщик налогов" ("The tax collector") с американским актером Шайей Лабаф в главной роли.
Коллекторы Крипер (Лабаф) и Дэвид (Бобби Сото) выбивают долги от местных банд Лос-Анджелеса для своего босса. Но ситуация меняется, когда в город из Мексики возвращается его давний враг. Теперь Криперу и Дэвиду придется защищать не только бизнес, но и жизнь своих семей.
Драму снял Дэвид Эйер, который ранее создал военный боевик "Ярость" (2014 год) и супергеройский фильм "Отряд самоубийц" (2016 год). По словам режиссера, "это личная и сложная картина" о любимом Лос-Анджелесе.
Выход фильма "Сборшик налогов" запланирован на август этого года.
Кадр из сериала Дивный новый мир
29 июня, 02:09Культура
В Сети опубликовали первый трейлер сериала "Дивный новый мир"
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