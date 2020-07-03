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https://ria.ru/20200703/1573775856.html
СМИ: Джейсон Момоа озвучит главного героя в фильме "Снеговик Фрости"
СМИ узнали, американский актер Джейсон Момоа, получивший известность после участия в сериале "Игра престолов" и блокбастере "Аквамен", озвучит главного героя в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:39
джейсон момоа
кино и сериалы
новости культуры
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, warner bros. pictures

СМИ: Джейсон Момоа озвучит главного героя в фильме "Снеговик Фрости"

07:39 03.07.2020
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАктер Джейсон Момоа
Актер Джейсон Момоа
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. СМИ узнали, американский актер Джейсон Момоа, получивший известность после участия в сериале "Игра престолов" и блокбастере "Аквамен", озвучит главного героя в фильме студии Warner Bros. "Снеговик Фрости" ("Frosty the snowman"), сообщает Variety.
По информации издания, в проекте будут совмещены элементы игрового кино (действие происходит с живыми актерами) и компьютерной графики.
Как отмечает Variety, Джейсон Момоа станет еще и продюсером вместе с Джеффом Джонсом, Грегом Сильверманом и Джоном Бергом. Сценарий напишет Дэвид Беренбаум, который работал над комедией "Эльф" (2003 год) и "Особняк с привидениями" (2003 год).

"Мы знаем, что Джейсон, наполненный любовью, состраданием и глубокой связью с оханой (в гавайской культуре означает "семья" и "единство".– Прим.ред.), отлично передаст атмосферу Рождества и образ Фрости на экране", – прокомментировал Сильверман.

Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.
Персонаж, которого озвучит Момоа, впервые появился на экранах в декабре 1969 года в короткометражном мультфильме "Приключения Снеговика Фрости". Герой был создан по мотивам одноименной рождественской песни, написанной в 1950-м году Уолтером Э. Роллинзом и Стивом Нельсоном.
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КультураДжейсон МомоаКино и сериалыНовости культурыWarner Bros. Pictures
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