В России для школьников и учителей стартует проект "Экозабота"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России для педагогов и школьников стартует масштабный проект "Экозабота". Его главная цель — сбор батареек в школах и формирование экологических привычек у учащихся. Согласно статистике, из ежегодно продаваемых в России 20 тысяч тонн батареек удается собрать и переработать не более трех процентов. Изменить эту статистику — одна из глобальных задач "Экозаботы".

Как уточняется на официальном сайте Общероссийского народного фронта, в течение этого лета все школы — участницы проекта получат контейнеры для сбора батареек, информационные плакаты и методические материалы. Школы смогут заключить договор на безвозмездной основе на вывоз и утилизацию собранных батареек.

Образовательная часть проекта предусматривает проведение интерактивных уроков, семинаров, экскурсий, конкурсов, квестов, квизов и других активностей.

В частности, в программе запланированы онлайн мастер-классы, подготовленные экспертами из РХТУ имени Д. И. Менделеева. В рамках занятий слушатели смогут ознакомиться с основными направлениями популяризации предмета "Экология" для различных возрастных групп.

На мастер-классах будут описаны наиболее простые к воспроизведению эксперименты, на примере которых ученики средней школы смогут понять, чем занимается экология и какие возможности для работы и исследований есть у современных экологов.

Также на занятиях будут рассмотрены насущные и наиболее часто встречающиеся направления жизнедеятельности, тесно связанные с экологией: мусоросжигательные заводы, переработка отходов, очистка сточных вод и водоподготовка.