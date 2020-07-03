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В России для школьников и учителей стартует проект "Экозабота"
В России для педагогов и школьников стартует масштабный проект "Экозабота". Его главная цель — сбор батареек в школах и формирование экологических привычек у... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:31
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353
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россия, хорошие новости, онф

В России для школьников и учителей стартует проект "Экозабота"

08:00 03.07.2020 (обновлено: 10:31 03.07.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкСбор батареек для последующей утилизации
Сбор батареек для последующей утилизации
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России для педагогов и школьников стартует масштабный проект "Экозабота". Его главная цель — сбор батареек в школах и формирование экологических привычек у учащихся. Согласно статистике, из ежегодно продаваемых в России 20 тысяч тонн батареек удается собрать и переработать не более трех процентов. Изменить эту статистику — одна из глобальных задач "Экозаботы".
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Как уточняется на официальном сайте Общероссийского народного фронта, в течение этого лета все школы — участницы проекта получат контейнеры для сбора батареек, информационные плакаты и методические материалы. Школы смогут заключить договор на безвозмездной основе на вывоз и утилизацию собранных батареек.
Образовательная часть проекта предусматривает проведение интерактивных уроков, семинаров, экскурсий, конкурсов, квестов, квизов и других активностей.
В частности, в программе запланированы онлайн мастер-классы, подготовленные экспертами из РХТУ имени Д. И. Менделеева. В рамках занятий слушатели смогут ознакомиться с основными направлениями популяризации предмета "Экология" для различных возрастных групп.
На мастер-классах будут описаны наиболее простые к воспроизведению эксперименты, на примере которых ученики средней школы смогут понять, чем занимается экология и какие возможности для работы и исследований есть у современных экологов.
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Также на занятиях будут рассмотрены насущные и наиболее часто встречающиеся направления жизнедеятельности, тесно связанные с экологией: мусоросжигательные заводы, переработка отходов, очистка сточных вод и водоподготовка.
Во всероссийской акции "Экозабота" примут участие учащиеся и преподаватели из 3,3 тысячи школ Москвы, Московской области, Кирова, Саратова, Ижевска, Кургана, Краснодара, Ставрополя, Уфы, Санкт-Петербурга и других населенных пунктов.
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