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Новым сервисом поиска работы воспользовалось более 4 тысяч выпускников
В рамках окончания учебного года в помощь выпускникам российских вузов был запущен онлайн-сервис поиска работы дайджест.времякарьеры.рф. За первые три дня им... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, хорошие новости, виктор кокшаров, уральский федеральный университет

Новым сервисом поиска работы воспользовалось более 4 тысяч выпускников

08:00 03.07.2020 (обновлено: 08:52 03.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В рамках окончания учебного года в помощь выпускникам российских вузов был запущен онлайн-сервис поиска работы дайджест.времякарьеры.рф. За первые три дня им воспользовалось более 4 тысяч молодых людей.
Онлайн-платформа "Дайджест вакансий" – это агрегатор для поиска работы, который отвечает возможностям выпускников. Он предлагает вакансии людям с минимальным опытом либо без опыта работы, а также стажерские и волонтерские позиции.
Кроме самих вакансий здесь можно найти и советы по трудоустройству: как составлять резюме и проходить собеседование, как работать удаленно. Рекомендации сделаны в формате небольших видеоуроков и статей.
Ночь карьеры
22 мая, 18:45
Платформа "Россия – страна возможностей" запустила проект "Время карьеры"
Как рассказал один из организаторов проекта, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, сайт создавался, чтобы в первую очередь помочь выпускникам найти работу. Но, по его словам, поскольку сервис нацелен на молодую аудиторию, в него также добавлено и немного интерактива. Например, каждый пользователь может узнать, какая профессия ему подойдет, и поделиться результатом с друзьями в соцсетях.
На сайте размещено более 100 тысяч вакансий, что дает возможность выпускникам подобрать работу в желаемой сфере деятельности и недалеко от дома. Можно отобрать интересные вакансии по названию или конкретной компании-работодателю.

Интересна и статистика того, какие профессиональные области выбирают пользователи сервиса. На первом месте стоит образование и наука, далее IT и телеком, государственная служба, производство, маркетинг и PR – самый широкий спектр", – рассказал ректор УрФУ.

При этом в географии поиска из всех регионов России лидируют Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.
Студент Уральского университета Алексей Зацепилов одним из первых воспользовался сервисом дайджест.времякарьеры.рф. Он отметил удобство онлайн-платформы благодаря фильтрам, изначально настроенным под потребности студентов и выпускников.

Во многих агрегаторах вакансий без опыта работы очень мало либо это простейший труд не по специальности. Дайджест фильтрует вакансии только по моей профильной области, а самое главное — сразу показывает формат занятости. На первых порах хочется совмещать работу с учебой или подыскать интересную стажировку, такой фильтр для меня как студента очень важен", – подчеркнул Алексей.

Кроме того, по его словам, ему очень помог конструктор резюме и короткие мастер-классы, доступные на странице дайджеста. Благодаря советам составить CV и выбрать подходящие компании удалось за 15–20 минут.
В дальнейшем организаторы планируют увеличивать базу знаний, выкладывать вебинары и статьи для выпускников, готовить больше фильтров, чтобы соискатель мог найти нужную вакансию без лишних поисков. Кроме того, в перспективе взаимодействие с компаниями, чтобы они загружали больше позиций для молодых специалистов.
Сервис подбора вакансий стал одним из цифровых решений проекта "Время карьеры" и запущен на его сайте. Проект реализуется АНО "Россия – страна возможностей" совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и одним из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента.
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