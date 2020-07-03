Новым сервисом поиска работы воспользовалось более 4 тысяч выпускников

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В рамках окончания учебного года в помощь выпускникам российских вузов был запущен онлайн-сервис поиска работы . В рамках окончания учебного года в помощь выпускникам российских вузов был запущен онлайн-сервис поиска работы дайджест.времякарьеры.рф . За первые три дня им воспользовалось более 4 тысяч молодых людей.

Онлайн-платформа "Дайджест вакансий" – это агрегатор для поиска работы, который отвечает возможностям выпускников. Он предлагает вакансии людям с минимальным опытом либо без опыта работы, а также стажерские и волонтерские позиции.

Кроме самих вакансий здесь можно найти и советы по трудоустройству: как составлять резюме и проходить собеседование, как работать удаленно. Рекомендации сделаны в формате небольших видеоуроков и статей.

Как рассказал один из организаторов проекта, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, сайт создавался, чтобы в первую очередь помочь выпускникам найти работу. Но, по его словам, поскольку сервис нацелен на молодую аудиторию, в него также добавлено и немного интерактива. Например, каждый пользователь может узнать, какая профессия ему подойдет, и поделиться результатом с друзьями в соцсетях.

На сайте размещено более 100 тысяч вакансий, что дает возможность выпускникам подобрать работу в желаемой сфере деятельности и недалеко от дома. Можно отобрать интересные вакансии по названию или конкретной компании-работодателю.

Интересна и статистика того, какие профессиональные области выбирают пользователи сервиса. На первом месте стоит образование и наука, далее IT и телеком, государственная служба, производство, маркетинг и PR – самый широкий спектр", – рассказал ректор УрФУ.

При этом в географии поиска из всех регионов России лидируют Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

Студент Уральского университета Алексей Зацепилов одним из первых воспользовался сервисом дайджест.времякарьеры.рф. Он отметил удобство онлайн-платформы благодаря фильтрам, изначально настроенным под потребности студентов и выпускников.

Во многих агрегаторах вакансий без опыта работы очень мало либо это простейший труд не по специальности. Дайджест фильтрует вакансии только по моей профильной области, а самое главное — сразу показывает формат занятости. На первых порах хочется совмещать работу с учебой или подыскать интересную стажировку, такой фильтр для меня как студента очень важен", – подчеркнул Алексей.

Кроме того, по его словам, ему очень помог конструктор резюме и короткие мастер-классы, доступные на странице дайджеста. Благодаря советам составить CV и выбрать подходящие компании удалось за 15–20 минут.

В дальнейшем организаторы планируют увеличивать базу знаний, выкладывать вебинары и статьи для выпускников, готовить больше фильтров, чтобы соискатель мог найти нужную вакансию без лишних поисков. Кроме того, в перспективе взаимодействие с компаниями, чтобы они загружали больше позиций для молодых специалистов.