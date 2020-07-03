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"Деньгами не берем": как "спецназовцы" помогают односельчанам
"Слова заканчиваются там, где начинаются действия": так звучит девиз добровольцев якутского движения "Спецназ добра". Мужчины разных возрастов и профессий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:00
республика саха (якутия)
пенсионеры
управляющие компании
строительство
якутск
общество
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Встретить в современном мире приверженцев Гайдаровских идей большая редкость. Искренне рад, что в Якутии есть такое движение. Желаю Руслану удачи, а его команде сил и времени для воплощения в жизнь всех поставленных целей.
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республика саха (якутия)
якутск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
республика саха (якутия), пенсионеры, управляющие компании, строительство, якутск, общество

"Деньгами не берем": как "спецназовцы" помогают односельчанам

08:00 03.07.2020
4477
© Фото : страница "Спецназ добра" в InstagramОтряд добровольцев
Отряд добровольцев
© Фото : страница "Спецназ добра" в Instagram
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Марикян. "Слова заканчиваются там, где начинаются действия": так звучит девиз добровольцев якутского движения "Спецназ добра". Мужчины разных возрастов и профессий объединились, чтобы поддержать нуждающихся, в первую очередь — пенсионеров и малоимущих. Они приходят на помощь, когда не успевают чиновники: расчищают дороги и речные переправы, оборудуют детские площадки, ремонтируют ветхие здания. Недавно даже дом построили. Причем все это — в свободное от работы время и в основном на личные средства.

"Начали с малого"

"В Якутске в 2017-м объявили Год добра, проводили благотворительные акции — как правило, разовые. Мне показалось, этого недостаточно, — рассказывает Руслан Платонов. Тогда он возглавлял Гагаринский округ города. — "В марте основал "Спецназ добра". Инициативу поддержали добровольцы, на старте нас было всего четверо. Начинали с малого — с уборки снега".
Как потеплело, мужчины взялись за дороги в частном секторе — весной их каждый год размывает. "Скорой не проехать, почту не доставить… Мы откачали лишнюю воду, а потом проложили двухсотметровый тротуар из досок, чтобы люди могли спокойно ходить. Местные спрашивали — что за подрядная организация? И очень удивлялись, узнав, что мы просто занимаемся добрыми делами в свободное от работы время. Потихоньку народ вливался в наши ряды — кто с чем: брали ножовки, молотки, гвозди и помогали". В 2018-м в Якутске насчитывалось уже 16 добровольцев.
© Фото : страница "Спецназ добра" в InstagramДобровольцы "Спецназа добра" откачивают талую воду
Добровольцы Спецназа добра откачивают талую воду
© Фото : страница "Спецназ добра" в Instagram
Добровольцы "Спецназа добра" откачивают талую воду
В 2019-м Руслан перешел в департамент по вопросам местного самоуправления. Но свое детище не бросил и опыт движения распространил на региональном уровне: "Сейчас ячейки "Спецназа" есть в двенадцати районах республики. Только по Якутску 265 человек. А вообще нас уже больше пятисот".

"Ни стекол, ни ламп"

"Спецназовцы" помогают с разными ремонтными работами. "Как-то во время обхода зашли в подъезд — ни стекол, ни ламп. Все стены спичками выжжены. Там еще, видимо, пожар когда-то был, самые страшные места фанерой прикрыли. Привели все в божеский вид — загрунтовали, покрасили, лампы закупили, установили. Жильцы на чай до сих пор приглашают, — говорит Руслан. — Местные могли обратиться в управляющую компанию. Но не все сейчас вовремя платят по счетам. Некоторые УК встают в позу, не идут навстречу людям".
Не отказывают волонтеры и тем, у кого в квартире что-то вышло из строя. "Помню, одна бабушка пожаловалась на перекошенную дверь — ни войти, ни выйти нормально. Если обратиться в муниципалитет, все нервы вымотаешь, пока дождешься очереди. А у нас просто: созвонились, уточнили, у кого есть время, и оперативно починили".
"Спецназовцы" обустраивают старые детские площадки. И новые оборудуют — за последний год полтора десятка. "У нас они советского образца, но детям нравится. Это главное. На материалы уходит примерно 15 тысяч. Работаем бесплатно. Современный детский комплекс, построенный по муниципальной программе, обходится в несколько сотен тысяч рублей. Конечно, городские администрации устанавливают их своими силами — в Якутске, к примеру, новых площадок очень много. Но все строго по очереди. Своей можно и не дождаться".

С миру по нитке

Добровольцы ликвидируют и последствия природных катаклизмов. Осенью прошлого года в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия) сильный ветер повалил деревья прямо на дорогу и полностью перекрыл движение автотранспорта. "Глава района поднял "бойцов", все оперативно расчистили", — вспоминает Руслан.
Через месяц на реке Вилюй образовались торосы — ледяные нагромождения. Чтобы попасть в поликлинику или магазины, люди обычно перебираются на другой берег. Зимой, когда лед уже достаточно прочный, идут пешком.
"В самый разгар холодов и на легковушке проехать можно. Но из-за торосов никакие машины не прорвутся. Пешком опасно — можно травмы получить. Отряд "спецназовцев" из 120 человек вышел с топорами и бензопилами и за день прорубил переправу. Потом пустили среднюю технику с водой, чтобы лед укрепить", — объясняет Руслан.

Большое дело

Но самое большое дело в послужном списке активистов — дом, построенный для фермера из села Болугур Амгинского района, отца-одиночки. "С пятью детьми — старшему всего 12 лет — ютился в аварийном жилье. Поселковый глава хотел включить семью в одну из жилищных программ, но то по одной категории не проходили, то по другой. Местные мужики решили: поставим дом сами. Помощь, конечно, требовалась. Мы скооперировались и начали искать спонсоров", — рассказывает Платонов.
© Фото : предоставил Руслан ПлатоновРуслан Платонов вместе с главой поселка Болугур рядом с домом для многодетного отца
Руслан Платонов вместе с главой поселка Болугур рядом с домом для многодетного отца
© Фото : предоставил Руслан Платонов
Руслан Платонов вместе с главой поселка Болугур рядом с домом для многодетного отца
Откликнулись компании из разных уголков Якутии — делились инструментами, строительными материалами. В итоге в феврале этого года бригада из двадцати человек собрала дом за 17 дней — остались только внутренние отделочные работы. В поселковой администрации многодетному отцу помогли с оформлением документов и включили его в одну из республиканских программ по поддержке работников сельского хозяйства. "Надеемся, к осени семья справит новоселье", — улыбается Руслан.

"Объять необъятное не можем"

Движение "Спецназ добра" зарегистрировано как НКО. "Ни в каких тендерах не участвуем, все сами. У нас есть общие группы в мессенджерах. Бросишь клич — сразу кто-то откликнется. Люди быстро инициативу подхватывают. У одного есть техника, у другого — инструменты, третий закупает что-то из материалов, четвертый просто мастер на все руки. Деньгами мы не берем".
В Якутии добровольческое движение на слуху. Просьб о помощи с каждым месяцем все больше. Платонов надеется: как только снимут ограничения из-за коронавируса, работа закипит. "Объять необъятное, конечно, не можем. В приоритете пенсионеры, малоимущие семьи, инвалиды, — уточняет Руслан. — Наши волонтеры — разных профессий: от юристов до водителей и сантехников. У всех своя жизнь, семьи. Но каждый находит время для добрых дел".
© Фото : предоставил Руслан ПлатоновЗа работой
За работой
© Фото : предоставил Руслан Платонов
За работой
Задумываются и о крупных проектах. По словам Руслана, в планах — достроить начальную школу в одном из населенных пунктов. Стены есть, однако работы приостановлены из-за за нехватки средств. "Нужно собрать бригаду. Управимся на неделю: там нужны только кровля и отделка".
Платонов призывает жителей других регионов России последовать примеру "спецназовцев" — везде есть те, кому помощь необходима здесь и сейчас.
11911020
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Республика Саха (Якутия)ПенсионерыУправляющие компанииСтроительствоЯкутскОбщество
Популярные комментарии
Встретить в современном мире приверженцев Гайдаровских идей большая редкость. Искренне рад, что в Якутии есть такое движение. Желаю Руслану удачи, а его команде сил и времени для воплощения в жизнь всех поставленных целей.
3 июля, 09:03
Илья А.
1400000
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