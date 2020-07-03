"Деньгами не берем": как "спецназовцы" помогают односельчанам

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Марикян. "Слова заканчиваются там, где начинаются действия": так звучит девиз добровольцев якутского движения "Спецназ добра". Мужчины разных возрастов и профессий объединились, чтобы поддержать нуждающихся, в первую очередь — пенсионеров и малоимущих. Они приходят на помощь, когда не успевают чиновники: расчищают дороги и речные переправы, оборудуют детские площадки, ремонтируют ветхие здания. Недавно даже дом построили. Причем все это — в свободное от работы время и в основном на личные средства.

"Начали с малого"

"В Якутске в 2017-м объявили Год добра, проводили благотворительные акции — как правило, разовые. Мне показалось, этого недостаточно, — рассказывает Руслан Платонов. Тогда он возглавлял Гагаринский округ города. — "В марте основал "Спецназ добра". Инициативу поддержали добровольцы, на старте нас было всего четверо. Начинали с малого — с уборки снега".

Как потеплело, мужчины взялись за дороги в частном секторе — весной их каждый год размывает. "Скорой не проехать, почту не доставить… Мы откачали лишнюю воду, а потом проложили двухсотметровый тротуар из досок, чтобы люди могли спокойно ходить. Местные спрашивали — что за подрядная организация? И очень удивлялись, узнав, что мы просто занимаемся добрыми делами в свободное от работы время. Потихоньку народ вливался в наши ряды — кто с чем: брали ножовки, молотки, гвозди и помогали". В 2018-м в Якутске насчитывалось уже 16 добровольцев.

В 2019-м Руслан перешел в департамент по вопросам местного самоуправления. Но свое детище не бросил и опыт движения распространил на региональном уровне: "Сейчас ячейки "Спецназа" есть в двенадцати районах республики. Только по Якутску 265 человек. А вообще нас уже больше пятисот".

"Ни стекол, ни ламп"

"Спецназовцы" помогают с разными ремонтными работами. "Как-то во время обхода зашли в подъезд — ни стекол, ни ламп. Все стены спичками выжжены. Там еще, видимо, пожар когда-то был, самые страшные места фанерой прикрыли. Привели все в божеский вид — загрунтовали, покрасили, лампы закупили, установили. Жильцы на чай до сих пор приглашают, — говорит Руслан. — Местные могли обратиться в управляющую компанию. Но не все сейчас вовремя платят по счетам. Некоторые УК встают в позу, не идут навстречу людям".

Не отказывают волонтеры и тем, у кого в квартире что-то вышло из строя. "Помню, одна бабушка пожаловалась на перекошенную дверь — ни войти, ни выйти нормально. Если обратиться в муниципалитет, все нервы вымотаешь, пока дождешься очереди. А у нас просто: созвонились, уточнили, у кого есть время, и оперативно починили".

"Спецназовцы" обустраивают старые детские площадки. И новые оборудуют — за последний год полтора десятка. "У нас они советского образца, но детям нравится. Это главное. На материалы уходит примерно 15 тысяч. Работаем бесплатно. Современный детский комплекс, построенный по муниципальной программе, обходится в несколько сотен тысяч рублей. Конечно, городские администрации устанавливают их своими силами — в Якутске, к примеру, новых площадок очень много. Но все строго по очереди. Своей можно и не дождаться".

С миру по нитке

Добровольцы ликвидируют и последствия природных катаклизмов. Осенью прошлого года в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия) сильный ветер повалил деревья прямо на дорогу и полностью перекрыл движение автотранспорта. "Глава района поднял "бойцов", все оперативно расчистили", — вспоминает Руслан.

Через месяц на реке Вилюй образовались торосы — ледяные нагромождения. Чтобы попасть в поликлинику или магазины, люди обычно перебираются на другой берег. Зимой, когда лед уже достаточно прочный, идут пешком.

"В самый разгар холодов и на легковушке проехать можно. Но из-за торосов никакие машины не прорвутся. Пешком опасно — можно травмы получить. Отряд "спецназовцев" из 120 человек вышел с топорами и бензопилами и за день прорубил переправу. Потом пустили среднюю технику с водой, чтобы лед укрепить", — объясняет Руслан.

Большое дело

Но самое большое дело в послужном списке активистов — дом, построенный для фермера из села Болугур Амгинского района, отца-одиночки. "С пятью детьми — старшему всего 12 лет — ютился в аварийном жилье. Поселковый глава хотел включить семью в одну из жилищных программ, но то по одной категории не проходили, то по другой. Местные мужики решили: поставим дом сами. Помощь, конечно, требовалась. Мы скооперировались и начали искать спонсоров", — рассказывает Платонов.

© Фото : предоставил Руслан Платонов Руслан Платонов вместе с главой поселка Болугур рядом с домом для многодетного отца © Фото : предоставил Руслан Платонов Руслан Платонов вместе с главой поселка Болугур рядом с домом для многодетного отца

Откликнулись компании из разных уголков Якутии — делились инструментами, строительными материалами. В итоге в феврале этого года бригада из двадцати человек собрала дом за 17 дней — остались только внутренние отделочные работы. В поселковой администрации многодетному отцу помогли с оформлением документов и включили его в одну из республиканских программ по поддержке работников сельского хозяйства. "Надеемся, к осени семья справит новоселье", — улыбается Руслан.

"Объять необъятное не можем"

Движение "Спецназ добра" зарегистрировано как НКО. "Ни в каких тендерах не участвуем, все сами. У нас есть общие группы в мессенджерах. Бросишь клич — сразу кто-то откликнется. Люди быстро инициативу подхватывают. У одного есть техника, у другого — инструменты, третий закупает что-то из материалов, четвертый просто мастер на все руки. Деньгами мы не берем".

В Якутии добровольческое движение на слуху. Просьб о помощи с каждым месяцем все больше. Платонов надеется: как только снимут ограничения из-за коронавируса, работа закипит. "Объять необъятное, конечно, не можем. В приоритете пенсионеры, малоимущие семьи, инвалиды, — уточняет Руслан. — Наши волонтеры — разных профессий: от юристов до водителей и сантехников. У всех своя жизнь, семьи. Но каждый находит время для добрых дел".

© Фото : предоставил Руслан Платонов За работой © Фото : предоставил Руслан Платонов За работой

Задумываются и о крупных проектах. По словам Руслана, в планах — достроить начальную школу в одном из населенных пунктов. Стены есть, однако работы приостановлены из-за за нехватки средств. "Нужно собрать бригаду. Управимся на неделю: там нужны только кровля и отделка".