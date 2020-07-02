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Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Национального банка страны безотносительно того, кто его возглавит, сообщила... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:54
яков смолий
нацбанк украины
владимир зеленский
украина
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков смолий, нацбанк украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Нацбанка

23:54 02.07.2020
499
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Национального банка страны безотносительно того, кто его возглавит, сообщила пресс-служба офиса главы государства в четверг.
Глава Нацбанка страны Яков Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности учреждения. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Зеленский в четверг внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка.
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"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я, как президент, буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Отмечается, что глава государства уже провел консультации относительно кандидатуры на должность главы НБУ с руководством Национального банка Украины и участниками рынка. Также состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.
"Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ", - отметили в офисе президента.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщали, что Рада в пятницу может уволить Смолия с должности главы регулятора.
Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.
Яков Смолий
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Эксперт прокомментировал отставку главы Нацбанка Украины
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Яков СмолийНацбанк УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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