Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573820642.html
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1026 за сутки и достигло к вечеру четверга 27 047, еще два пациента скончались, число жертв... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c6ba91707a768d33bd89f7941fa94c40.jpg
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c6ba91707a768d33bd89f7941fa94c40.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_225:0:2956:2048_1400x0_80_0_0_d8a9747762022e7a00223a2c3143da5f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_870:0:2429:1559_1400x0_80_0_0_8a2bd5948d9e2fc4c476847117efa8a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, израиль, в мире

В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса

23:45 02.07.2020
1695
© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1026 за сутки и достигло к вечеру четверга 27 047, еще два пациента скончались, число жертв достигло 324, сообщает министерство здравоохранения.
По информации минздрава, сейчас в Израиле коронавирусом болеют 9176 человек, 65 пациентов в тяжелом состоянии, из них 25 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 547 пациентов выздоровели.
В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться единовременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
57224121
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
Рекомендуем
Массовая драка в Москве
Источник рассказал о массовой драке курьеров в Москве
Учения по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий
МАГАТЭ назвало возможную причину выброса радиации над Северной Европой
Интерьер собора Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ верят в государственную мудрость Эрдогана по вопросу собора Софии
Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Статуя Фемиды у здания суда в США
Подругу банкира Эштейна заподозрили в торговле несовершеннолетними
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Нацбанка
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Стюардессы назвали самые отвратительные вещи, которые делают пассажиры
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Певица Надежда Бабкина
Надежда Бабкина рассказала о странности, увиденной при выходе из комы
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин
Медицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России
06:01Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
Лента новостейМолния