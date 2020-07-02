Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин

Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве. Архивное фото

Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России снизилась темпы роста: с 22 по 28 июня она увеличилась на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей - до 45,18 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 47,88 рубля за литр, свидетельствуют материалы Средняя розничная цена на бензин в России снизилась темпы роста: с 22 по 28 июня она увеличилась на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей - до 45,18 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 47,88 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата

Во второй половине мая бензин в РФ дорожал на 1-2 копейки в неделю, в первую неделю июня - на 6 копеек, затем - на 8 копеек, а в предшествовавшую рассматриваемой неделю темп роста цен и вовсе достиг пиковой отметки в 13 копеек.

В том числе, по данным статистического ведомства, к 29 июня средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 выросла на 6 копеек, до 46,26 рубля за литр, Аи-92 - на 4 копейки, до 42,70 рубля за литр, Аи-98 - на 3 копейки, до 52,27 рубля за литр.

Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 39 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Кызыле – на 1,6%.