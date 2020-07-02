https://ria.ru/20200702/1573820596.html
Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин
Средняя розничная цена на бензин в России снизилась темпы роста: с 22 по 28 июня она увеличилась на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей - до 45,18 рубля... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:41
2020-07-02T23:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
бензин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), бензин, экономика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Средняя розничная цена на бензин в России снизилась темпы роста: с 22 по 28 июня она увеличилась на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей - до 45,18 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 47,88 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата
.
Во второй половине мая бензин в РФ дорожал на 1-2 копейки в неделю, в первую неделю июня - на 6 копеек, затем - на 8 копеек, а в предшествовавшую рассматриваемой неделю темп роста цен и вовсе достиг пиковой отметки в 13 копеек.
В том числе, по данным статистического ведомства, к 29 июня средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 выросла на 6 копеек, до 46,26 рубля за литр, Аи-92 - на 4 копейки, до 42,70 рубля за литр, Аи-98 - на 3 копейки, до 52,27 рубля за литр.
Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 39 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Кызыле – на 1,6%.
В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.