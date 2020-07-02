https://ria.ru/20200702/1573820566.html
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен установить новый прямой диалог между главами внешнеполитических ведомств и достичь нового понимания с... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:40
2020-07-02T23:40
жозеп боррель
хорхе арреаса
николас мадуро
евросоюз
венесуэла
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, хорхе арреаса, николас мадуро, евросоюз, венесуэла, в мире
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
заявил, что намерен установить новый прямой диалог между главами внешнеполитических ведомств и достичь нового понимания с Европейским союзом после отказа от высылки из страны представителя ЕС.
Внешнеполитические ведомства Венесуэлы
и Евросоюза
ранее опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным решение властей боливарианской республики выслать посла ЕС Исабель Педросу после усиления санкций против Каракаса
.
"Возникла идея установить политический и дипломатический диалог между ЕС и правительством Венесуэлы, поднять его уровень, углубить и придать динамику прямому диалогу между Жозепом Боррелем
и Хорхе Арреасой
", - заявил он в ходе военной церемонии в Каракасе, видео опубликовано в микроблоге президента в Twitter
.
По словам политика, решение отменить высылку дипломата обусловлено стремлением изменить позицию ЕС в отношении Венесуэлы.
"Это лучшее, самое умное и уместное решение, соответствующее нашим целям - чтобы мир слышал правду Венесуэлы, чтобы ЕС изменил точку зрения и чтобы роль, которую он играет в отношении Венесуэлы, получила глубокие исторические изменения", - добавил Мадуро.
Совет ЕС 29 июня расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.