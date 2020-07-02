В сенате предложили обязать Трампа раскрыть заграничную собственность

По его словам, конгресс должен знать, принимает ли Трамп решения по внешней политике на основании своих интересов в бизнесе.

Поправка Юдалла не имеет отношения к национальной обороне, но если она окажется в финальной версии законопроекта, принятой конгрессом, у Трампа будет лишь два выбора — наложить на законопроект вето или подписать его. При этом конгресс может преодолеть вето Трампа двумя третями голосов в каждой палате. Однако перспективы принятия поправки неясны.