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В сенате предложили обязать Трампа раскрыть заграничную собственность
Сенатор США Том Юдалл сообщил в Twitter, что намерен законодательно обязать президента Дональда Трампа отчитаться об имеющейся у него собственности за рубежом. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:35
дональд трамп
сенат сша
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сша
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353
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дональд трамп, сенат сша, нью-мексико, сша, в мире

В сенате предложили обязать Трампа раскрыть заграничную собственность

23:35 02.07.2020
537
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Сенатор США Том Юдалл сообщил в Twitter, что намерен законодательно обязать президента Дональда Трампа отчитаться об имеющейся у него собственности за рубежом.
"Мы подали поправку в закон о национальной обороне, которая требует от президента сообщать финансовую информацию об иностранной собственности, которая принадлежит или находится под управлением организации Трампа", - заявил Юдалл, демократ от штата Нью-Мексико.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 17:19
Трамп предрек американской экономике "фантастический III квартал"
По его словам, конгресс должен знать, принимает ли Трамп решения по внешней политике на основании своих интересов в бизнесе.
Поправка Юдалла не имеет отношения к национальной обороне, но если она окажется в финальной версии законопроекта, принятой конгрессом, у Трампа будет лишь два выбора — наложить на законопроект вето или подписать его. При этом конгресс может преодолеть вето Трампа двумя третями голосов в каждой палате. Однако перспективы принятия поправки неясны.
Это не первая попытка законодателей узнать подробности деловых связей Трампа. Верховный суд готовится вынести решение о том, обязан ли Трамп по запросу конгресса обнародовать свои налоговые и финансовые документы.
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Дональд ТрампСенат СШАНью-МексикоСШАВ мире
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