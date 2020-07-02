https://ria.ru/20200702/1573820363.html
Источник рассказал о массовой драке курьеров в Москве
Полиция проводит проверку после конфликта на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:32
2020-07-02T23:32
яндекс
delivery club
москва
происшествия
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7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, delivery club, москва, происшествия
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Полиция проводит проверку после конфликта на северо-западе Москвы
, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, потасовка произошла между курьерами Delivery Club и Яндекс.Еды.
"В 14.30 на службу 02 поступило сообщение о конфликте по адресу Маршала Катукова, 19. По прибытии сотрудников полиции на указанный адрес лица, нарушающие общественный порядок, замечены не были", - говорится в сообщении пресс-службы.
Со слов очевидцев, конфликтующие убежали, увидев полицейских. Как отметили в ведомстве, заявлений в полицию пока не поступало, проводится проверка.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором дерутся по меньшей мере 20 доставщиков Delivery Club и Яндекс.Еды.