Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573820213.html
МАГАТЭ назвало возможную причину выброса радиации над Северной Европой
Небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы может быть связано с работами на ядерном реакторе,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:22
магатэ
дмитрий песков
швеция
финляндия
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568185337_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_e38dc9e2d4d8acc315e63d26d01da65b.jpg
https://ria.ru/20200628/1573598801.html
https://ria.ru/20200701/1573717655.html
1
швеция
финляндия
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568185337_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_e38dc9e2d4d8acc315e63d26d01da65b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568185337_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_c1cdb305eec4a5eae760ecbb8aa73be7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568185337_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_82854664c4e7062658f35da3cf1f8325.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магатэ, дмитрий песков, швеция, финляндия, норвегия, в мире

МАГАТЭ назвало возможную причину выброса радиации над Северной Европой

23:22 02.07.2020
2774
© РИА Новости / Максим БогодвидУчения по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий
Учения по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий
© РИА Новости / Максим Богодвид
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы может быть связано с работами на ядерном реакторе, географическое положение выброса еще не определено, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее в МАГАТЭ заявили, что выброс над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.
Табличка на вход в химическую лабораторию в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины
28 июня, 23:57
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
"Недавнее обнаружение слегка повышенных уровней радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании, при котором могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ", - сообщили в МАГАТЭ, добавив, что географическое происхождение выброса еще не определено.
Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
1 июля, 05:49
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
1243153
Обсудить 1
МАГАТЭДмитрий ПесковШвецияФинляндияНорвегияВ мире
Рекомендуем
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси обвинила Белый дом в жульничестве по "сговору" России с талибами
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Массовая драка в Москве
Источник рассказал о массовой драке курьеров в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе
Статуя Фемиды у здания суда в США
Подругу банкира Эштейна заподозрили в торговле несовершеннолетними
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
Роберт О'Брайен
США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси призвала расширить санкции против России
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон анонсировал изменения в правительстве Франции
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Нацбанка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России
06:01Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
Лента новостейМолния