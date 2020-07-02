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В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 34 пациента с COVID-19, заявили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:59
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, в мире

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

23:05 02.07.2020 (обновлено: 23:59 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве умерли 34 пациента с COVID-19, заявили в городском оперативном штабе.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Накануне в столице скончались 39 человек. Общее число жертв достигло 3904.
Всего за время пандемии в России выявили 661 тысячу случаев заражения коронавирусом, более девяти с половиной тысяч человек умерли, почти 429 тысяч излечились.
Треть зарегистрированных случаев — 222 тысячи — приходится на Москву. При этом более 153 тысяч пациентов уже выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваВ мире
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