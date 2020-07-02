Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200702/1573819947.html
Руденя поблагодарил жителей области за участие в голосовании
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:05
тверская область
игорь руденя
конституция рф
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688547_215:0:3856:2048_1400x0_80_0_0_8df204f298646ea30801cb4bfb5d132c.jpg
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688547_215:0:3856:2048_1400x0_80_0_0_8df204f298646ea30801cb4bfb5d132c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688547_670:0:3401:2048_1400x0_80_0_0_53287753823f44870d320bea6f039734.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688547_1011:0:3059:2048_1400x0_80_0_0_3528214ed895140bb1186a18a002f847.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, конституция рф, тверская область

Руденя поблагодарил жителей области за участие в голосовании

23:05 02.07.2020
28
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
ТВЕРЬ, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
По данным пресс-службы областного правительства, за поправки в Конституцию отдали свои голоса почти 72% избирателей Тверской области. С 25 июня по 1 июля в регионе работали 1155 участков для голосования. Кроме того, жители региона могли голосовать на работе, дома, на придомовых территориях.
"Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в Общероссийском голосовании. Это была консолидированная позиция жителей Тверской области. Также благодарю всех сотрудников избирательных комиссий, представителей сферы правопорядка, специалистов МЧС, которые два раза в сутки обеспечивали дезинфекцию помещений. Очень важно – у нас не было зафиксировано нарушений", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
000001
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяКонституция РФТверская область
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Руденя: территория у Ржевского мемориала будет развиваться
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В Мурманской области явка на голосовании по поправкам составила 45,15%
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
На Камчатке меньше чем за год построят ледовый спорткомплекс
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Твери
Руденя: голосование по конституции - исторический момент
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Литве почти 80% россиян проголосовали за поправки в Конституцию
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Казань
Мэр оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" Казани
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил итоги голосования по поправкам в Крыму
Мужчина на рабочем месте
В Тамбовской области уровень безработицы ниже среднероссийского
Вид на Тамбов
На Тамбовщине во время пандемии более 600 жителям оказана адресная помощь
Нижний Новгород
Нижегородская область вошла в число лидеров по уровню открытости бюджета
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
В Самарской области оценили опыт многодневного голосования
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Самарской области не выявили нарушений в ходе голосования по поправкам
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Открытие Ржевского мемориала: "Мы за Родину пали, но она – спасена…"
Города России. Ставрополь
На Ставрополье в этом году благоустроят более 30 общественных территорий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Лента новостейМолния