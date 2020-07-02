Руденя поблагодарил жителей области за участие в голосовании

ТВЕРЬ, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
По данным пресс-службы областного правительства, за поправки в Конституцию отдали свои голоса почти 72% избирателей Тверской области. С 25 июня по 1 июля в регионе работали 1155 участков для голосования. Кроме того, жители региона могли голосовать на работе, дома, на придомовых территориях.
"Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в Общероссийском голосовании. Это была консолидированная позиция жителей Тверской области. Также благодарю всех сотрудников избирательных комиссий, представителей сферы правопорядка, специалистов МЧС, которые два раза в сутки обеспечивали дезинфекцию помещений. Очень важно – у нас не было зафиксировано нарушений", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.