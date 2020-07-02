https://ria.ru/20200702/1573819864.html
ВТБ сообщил о проблемах с доступом к мобильному банку
Клиенты ВТБ могут испытывать проблемы с доступом к мобильному банку, сообщается в Telegram-канале "Оперштаб ВТБ". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:01
2020-07-02T23:01
втб
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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втб, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Клиенты ВТБ
могут испытывать проблемы с доступом к мобильному банку, сообщается в Telegram-канале "Оперштаб ВТБ".
"Сообщаем, что в ВТБ-Онлайн были зафиксированы технические проблемы, связанные с некорректной выгрузкой архивных смс сообщений о ранее проведённых транзакциях. Данные сообщения носят ошибочный характер и не связаны с действительными транзакциями по счетам. Из-за возросшей нагрузки у некоторых клиентов могут возникать проблемы с доступностью мобильного банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что IT-специалисты банка уже исправляют ситуацию.
Как следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, перебои начались около 21.29 мск, большинство пользователей (68%) испытывают проблемы со входом в систему, еще 30% жалуются на сбой всех сервисов, а у 1% не формируется выписка по счету.