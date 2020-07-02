ВТБ сообщил о проблемах с доступом к мобильному банку

"Сообщаем, что в ВТБ-Онлайн были зафиксированы технические проблемы, связанные с некорректной выгрузкой архивных смс сообщений о ранее проведённых транзакциях. Данные сообщения носят ошибочный характер и не связаны с действительными транзакциями по счетам. Из-за возросшей нагрузки у некоторых клиентов могут возникать проблемы с доступностью мобильного банка", - говорится в сообщении.

Как следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, перебои начались около 21.29 мск, большинство пользователей (68%) испытывают проблемы со входом в систему, еще 30% жалуются на сбой всех сервисов, а у 1% не формируется выписка по счету.