https://ria.ru/20200702/1573819782.html
Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе
Протесты в США связаны с применением в этой стране формулы цветных революций, которую Вашингтон ранее использовал по всему миру, а сейчас "эту матрицу приложили РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:56
2020-07-02T22:56
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565284790_270:603:2838:2048_1400x0_80_0_0_82b81433e66b1bf5122c2d3ee558db99.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Протесты в США
связаны с применением в этой стране формулы цветных революций, которую Вашингтон
ранее использовал по всему миру, а сейчас "эту матрицу приложили себе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
в эфире YouTube-канала "Соловьев live
".
В США не утихают протесты на расовой почве, сопровождающиеся погромами, мародерством и сносом памятников, сложной социально-экономической ситуацией, обострившейся из-за пандемии. Беспорядки вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полиции в Миннеаполисе.
"Мы неплохо осведомлены об их формулах цветных революций по всему миру. Вам не кажется, что просто они сейчас формулу цветных революций и всю технологию, которую они когда-либо задействовали где-либо по всему миру применили у себя?", - заявила Захарова.
"Это мое внутреннее убеждение, внутреннее прочтение того, что там происходит: они просто эту матрицу приложили себе. Чем это закончится, сложно сказать, учитывая масштабы", - отметила Захарова.
По мнению дипломата, американским властям нужно заняться решением своих внутренних проблем. "Мне кажется, что всё-таки США пора заняться собственными внутренними проблемами. Внутренние проблемы (в США) как труба зовут. Сейчас самое время всем напрячься - госдепу, Белому дому и другим чудесным организациям, которые бесконечно раздают советы, и все преодолеть - глубочайший внутренний раскол в США", - подчеркнула она.
При этом она добавила, что США "пусть живут, как им нравится, только в рамках своего государства, в рамках собственных границ". "Нравится им так жить, пусть живут так - это их дело, их страна, это народ США, который по достоинству оценивает то, что там происходит", - заключила Захарова.