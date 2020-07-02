Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Протесты в Протесты в США связаны с применением в этой стране формулы цветных революций, которую Вашингтон ранее использовал по всему миру, а сейчас "эту матрицу приложили себе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев live ".

В США не утихают протесты на расовой почве, сопровождающиеся погромами, мародерством и сносом памятников, сложной социально-экономической ситуацией, обострившейся из-за пандемии. Беспорядки вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

"Мы неплохо осведомлены об их формулах цветных революций по всему миру. Вам не кажется, что просто они сейчас формулу цветных революций и всю технологию, которую они когда-либо задействовали где-либо по всему миру применили у себя?", - заявила Захарова.

"Это мое внутреннее убеждение, внутреннее прочтение того, что там происходит: они просто эту матрицу приложили себе. Чем это закончится, сложно сказать, учитывая масштабы", - отметила Захарова.

По мнению дипломата, американским властям нужно заняться решением своих внутренних проблем. "Мне кажется, что всё-таки США пора заняться собственными внутренними проблемами. Внутренние проблемы (в США) как труба зовут. Сейчас самое время всем напрячься - госдепу, Белому дому и другим чудесным организациям, которые бесконечно раздают советы, и все преодолеть - глубочайший внутренний раскол в США", - подчеркнула она.