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Пелоси призвала расширить санкции против России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь призвала расширить санкции против России, добавив, что считает необходимым ввести их против оборонного и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:45
россия
нэнси пелоси
афганистан
талибан
сша
в мире
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353
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россия, нэнси пелоси, афганистан, талибан, сша, в мире

Пелоси призвала расширить санкции против России

22:45 02.07.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь призвала расширить санкции против России, добавив, что считает необходимым ввести их против оборонного и разведывательного сектора страны в связи со скандалом о "сговоре России с талибами".
"Я призвала к расширению санкций против России. В последнем законопроекте... у нас был крепкий законопроект от обеих партий, но Белый дом сказал нам убрать санкции против России, которые касались разведывательного и оборонного секторов — тех самых, которые обвиняют в возможной угрозе нашим солдатам. Мы должны их (санкции) восстановить — что бы ни случилось по этому вопросу, - нужно восстановить и предпринять по ним соответствующие действия", - сказала Пелоси на пресс-конференции.
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Против этих секторов уже действуют различные санкции США по другим обвинениям, такие как вмешательство в выборы в США (Москва эти обвинения отрицает).
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Кабул
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РоссияНэнси ПелосиАфганистанТалибанСШАВ мире
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