https://ria.ru/20200702/1573819371.html
США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами
Если сведения о сговоре России с талибами подтвердятся, президент США Дональд Трамп примет серьезные меры, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:38
2020-07-02T22:38
россия
роберт о'брайен
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/76/1558817693_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_9447328ead1f8c977ec0b316b1354580.jpg
https://ria.ru/20200702/1573817792.html
goldmikron
В итоге выяснится, что в сговоре с талибами были спецслужбы США и группа лиц в США, которые были крайне заинтересованы в сохранении статус-кво, так как Афганистан - это идеальное прикрытие для перекачивания миллиардов долларов из бюджета США на их счета. Плюс контроль афганского наркотрафика, в котором эти деятели из США увязли по самые уши. Тяжело от такой кормушки отказаться. Можно и пожертвовать "пешками" и заодно Россию подставить.
21
1
россия
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/76/1558817693_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_9447328ead1f8c977ec0b316b1354580.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155881/76/1558817693_12:0:1789:1333_1400x0_80_0_0_231157cf35e86846609a7beaffbde1c6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/76/1558817693_234:0:1567:1333_1400x0_80_0_0_feb2dc4480e4f7b07e3e26fcd29255bb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роберт о'брайен, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире