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США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами
Если сведения о сговоре России с талибами подтвердятся, президент США Дональд Трамп примет серьезные меры, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:38
россия
роберт о'брайен
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
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В итоге выяснится, что в сговоре с талибами были спецслужбы США и группа лиц в США, которые были крайне заинтересованы в сохранении статус-кво, так как Афганистан - это идеальное прикрытие для перекачивания миллиардов долларов из бюджета США на их счета. Плюс контроль афганского наркотрафика, в котором эти деятели из США увязли по самые уши. Тяжело от такой кормушки отказаться. Можно и пожертвовать "пешками" и заодно Россию подставить.
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афганистан
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, роберт о'брайен, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами

22:38 02.07.2020
929
© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Если сведения о сговоре России с талибами подтвердятся, президент США Дональд Трамп примет серьезные меры, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Это важные подозрения. Если они подтвердятся, то гарантирую, что президент примет серьезные меры. Мы несколько месяцев работали над вариантами для президента Соединенных Штатов на случай, если это неподкрепленное, как министерство обороны называет, свидетельство окажется правдой", - сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 21:17
Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами
Однако, по его словам, сейчас может быть невозможно докопаться до истины, потому что кто-то допустил утечку этой информации в СМИ.
76401178
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РоссияРоберт О'БрайенДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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В итоге выяснится, что в сговоре с талибами были спецслужбы США и группа лиц в США, которые были крайне заинтересованы в сохранении статус-кво, так как Афганистан - это идеальное прикрытие для перекачивания миллиардов долларов из бюджета США на их счета. Плюс контроль афганского наркотрафика, в котором эти деятели из США увязли по самые уши. Тяжело от такой кормушки отказаться. Можно и пожертвовать "пешками" и заодно Россию подставить.
2 июля, 22:57
ggoldmikron
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