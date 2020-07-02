Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление США по поправкам в Конституцию России, посоветовала Вашингтону заняться своими внутренними проблемами.
Соединенные Штаты выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по поправкам в конституцию, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Морган Ортагус.
"Я бы дала... совет: разберитесь со своими проблемами. Хотя бы с внутренними, мы про внешний контур в принципе не говорим. Внутренние проблемы, как труба, зовут. Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься всем госдепом, Белым домом, всеми другими чудесными организациями, которые бесконечно раздают советы, напрячься и все-таки преодолеть глубочайший внутренний раскол в Соединенных Штатах Америки", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По словам Захаровой, США должны жить так, как им нравится, только в рамках своего государства, в рамках собственных границ. "Нравится им так жить? Пусть живут так. Это их дело, их страна, их народ - Соединенных Штатов Америки, который по достоинству оценивает то, что там происходит", - сказала она.
Как добавила официальный представитель МИД РФ, когда США делают замечания другим странам, то в контексте того, какую публичную риторику они избирают в последние 10-15 лет, это "конечно, не замечания - это поучения, нравоучения или окрики".
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного Закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в конституцию президент вынес на всероссийское голосование.