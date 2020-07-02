Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны

Соединенные Штаты выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по поправкам в конституцию, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Морган Ортагус

"Я бы дала... совет: разберитесь со своими проблемами. Хотя бы с внутренними, мы про внешний контур в принципе не говорим. Внутренние проблемы, как труба, зовут. Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься всем госдепом, Белым домом, всеми другими чудесными организациями, которые бесконечно раздают советы, напрячься и все-таки преодолеть глубочайший внутренний раскол в Соединенных Штатах Америки", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"

По словам Захаровой, США должны жить так, как им нравится, только в рамках своего государства, в рамках собственных границ. "Нравится им так жить? Пусть живут так. Это их дело, их страна, их народ - Соединенных Штатов Америки, который по достоинству оценивает то, что там происходит", - сказала она.

Как добавила официальный представитель МИД РФ, когда США делают замечания другим странам, то в контексте того, какую публичную риторику они избирают в последние 10-15 лет, это "конечно, не замечания - это поучения, нравоучения или окрики".

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.