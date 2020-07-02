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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление США по поправкам в Конституцию России, посоветовала Вашингтону заняться своими... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:36
голосование по поправкам в конституцию
россия
мария захарова
конституция рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, мария захарова, конституция рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны

22:36 02.07.2020
786
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление США по поправкам в Конституцию России, посоветовала Вашингтону заняться своими внутренними проблемами.
Соединенные Штаты выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по поправкам в конституцию, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Морган Ортагус.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 19:36Голосование по поправкам в Конституцию
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"Я бы дала... совет: разберитесь со своими проблемами. Хотя бы с внутренними, мы про внешний контур в принципе не говорим. Внутренние проблемы, как труба, зовут. Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься всем госдепом, Белым домом, всеми другими чудесными организациями, которые бесконечно раздают советы, напрячься и все-таки преодолеть глубочайший внутренний раскол в Соединенных Штатах Америки", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По словам Захаровой, США должны жить так, как им нравится, только в рамках своего государства, в рамках собственных границ. "Нравится им так жить? Пусть живут так. Это их дело, их страна, их народ - Соединенных Штатов Америки, который по достоинству оценивает то, что там происходит", - сказала она.
Как добавила официальный представитель МИД РФ, когда США делают замечания другим странам, то в контексте того, какую публичную риторику они избирают в последние 10-15 лет, это "конечно, не замечания - это поучения, нравоучения или окрики".
Заседание Совета Федерации РФ
Вчера, 19:01Голосование по поправкам в Конституцию
Сенатор прокомментировал реакцию США на поправки к Конституции
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного Закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в конституцию президент вынес на всероссийское голосование.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМария ЗахароваКонституция РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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