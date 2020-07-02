Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573819291.html
Инфраструктуру под пилотируемую "Ангару" построят в 2025 году
Продолжение строительства стартовой инфраструктуры на космодроме Восточный для ракеты "Ангара" до 2025 года связано с необходимостью ее подготовки к... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:34
космос - риа наука
ангара (ракета)
союз
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573608165_0:265:3170:2048_1400x0_80_0_0_ac2bd1eda139d2f7dd48a8e313f10e73.jpg
https://ria.ru/20200629/1573635777.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573608165_0:265:3170:2048_1400x0_80_0_0_ac2bd1eda139d2f7dd48a8e313f10e73.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573608165_46:0:2777:2048_1400x0_80_0_0_3a338559d1c80d864845b6fcaa1fee33.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573608165_340:0:2388:2048_1400x0_80_0_0_a087770c4606021d836fa87c1b9d5033.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, ангара (ракета), союз, роскосмос

Инфраструктуру под пилотируемую "Ангару" построят в 2025 году

22:34 02.07.2020
900
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет "Ангара" на стенде государственной корпорации "Роскосмос"
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Продолжение строительства стартовой инфраструктуры на космодроме Восточный для ракеты "Ангара" до 2025 года связано с необходимостью ее подготовки к пилотируемому пуску, пояснили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Речь идет о других объектах второй очереди - под пуск с экипажем в 2025 году", - сказали в госкорпорации.
В 2019 году произошел отказ от программы пилотируемых запусков нового корабля "Орел" с помощью ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур. Вместо этого перспективную пилотируемую программу было решено вернуть на ракету "Ангара" и космодром Восточный. Первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" планируется на 2023 год. Пилотируемый старт намечен на 2025 год.
Ранее из материалов на сайте Роскосмоса стало известно, что после первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в августе 2023 года работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года. Изначально планировалось, что работы должны были быть завершены к концу 2022 года. Однако тогда речь шла о пусках без экипажа.
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
29 июня, 16:05
Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
810003
Обсудить 0
Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмос
Рекомендуем
Интерьер собора Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ верят в государственную мудрость Эрдогана по вопросу собора Софии
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин
В России планируют развернуть новые военные космические системы связи
Роберт О'Брайен
США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси призвала расширить санкции против России
Актер Виктор Проскурин
Названы дата и место прощания с актером Виктором Проскуриным
Разбитый асфальт
На юго-востоке Москвы провалился грунт
Марс
Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
Путин отметил интернет-проект, реализуемый при участии РИА Новости
Учения по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий
МАГАТЭ назвало возможную причину выброса радиации над Северной Европой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси обвинила Белый дом в жульничестве по "сговору" России с талибами
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Три пуска легкой "Ангары" пройдут в рамках испытаний семейства носителей
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Лента новостейМолния