Инфраструктуру под пилотируемую "Ангару" построят в 2025 году

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Продолжение строительства стартовой инфраструктуры на космодроме Восточный для ракеты "Ангара" до 2025 года связано с необходимостью ее подготовки к пилотируемому пуску, пояснили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Речь идет о других объектах второй очереди - под пуск с экипажем в 2025 году", - сказали в госкорпорации.
В 2019 году произошел отказ от программы пилотируемых запусков нового корабля "Орел" с помощью ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур. Вместо этого перспективную пилотируемую программу было решено вернуть на ракету "Ангара" и космодром Восточный. Первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" планируется на 2023 год. Пилотируемый старт намечен на 2025 год.
Ранее из материалов на сайте Роскосмоса стало известно, что после первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в августе 2023 года работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года. Изначально планировалось, что работы должны были быть завершены к концу 2022 года. Однако тогда речь шла о пусках без экипажа.