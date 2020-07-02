Инфраструктуру под пилотируемую "Ангару" построят в 2025 году

"Речь идет о других объектах второй очереди - под пуск с экипажем в 2025 году", - сказали в госкорпорации.

Ранее из материалов на сайте Роскосмоса стало известно, что после первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в августе 2023 года работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года. Изначально планировалось, что работы должны были быть завершены к концу 2022 года. Однако тогда речь шла о пусках без экипажа.