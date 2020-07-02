Названы дата и место прощания с актером Виктором Проскуриным

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом Прощание с заслуженным артистом РСФСР , актером Виктором Проскуриным состоится 4 июля в Театральном институте имени Щукина, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Звезда фильмов "Большая перемена" и "Выйти замуж за капитана" Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни.

"Прощание с актером Виктором Проскуриным пройдет 4 июля с 10:00 до 12:00 в Театральном институте имени Щукина. Оттуда на Троекуровское кладбище, где будет и отпевание, и похороны", - сказала собеседница агентства.

Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина , после чего получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.