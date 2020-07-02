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Названы дата и место прощания с актером Виктором Проскуриным
Прощание с заслуженным артистом РСФСР, актером Виктором Проскуриным состоится 4 июля в Театральном институте имени Щукина, сообщили РИА Новости в Гильдии... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:30
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
театральное училище имени щукина
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер виктор проскурин, виктор проскурин, театральное училище имени щукина

Названы дата и место прощания с актером Виктором Проскуриным

22:30 02.07.2020
657
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Актер Виктор Проскурин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом РСФСР, актером Виктором Проскуриным состоится 4 июля в Театральном институте имени Щукина, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.
Звезда фильмов "Большая перемена" и "Выйти замуж за капитана" Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни.
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Стало известно о состоянии актера Проскурина перед смертью
"Прощание с актером Виктором Проскуриным пройдет 4 июля с 10:00 до 12:00 в Театральном институте имени Щукина. Оттуда на Троекуровское кладбище, где будет и отпевание, и похороны", - сказала собеседница агентства.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других. В 1982 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР.
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КультураУмер Виктор ПроскуринВиктор ПроскуринТеатральное училище имени Щукина
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