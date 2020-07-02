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В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок
Власти Сербии вводят штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:50
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353
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коронавирус covid-19, александр вучич, сербия, в мире

В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок

22:22 02.07.2020 (обновлено: 23:50 02.07.2020)
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© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Власти Сербии вводят штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил президент Александр Вучич.
Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии, за сутки выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время действия режима ЧС с марта по май. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 195, всего умерли 287 больных. При этом максимальное число умерших за сутки от коронавируса в государствах Западных Балкан в пик пандемии в марте-апреле колебалось в районе десяти человек.
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"Самую большую проблему представляет собой Белград, 82,5 процента выявленных больных из Белграда. На две недели мы закроем ночные клубы с 23:00 до 6:00 утра, кафе, у которых нет открытых площадок, и студенческие общежития. С понедельника денежным штрафом в размере пяти тысяч динаров (около 43 евро) будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски", — заявил Вучич в эфире национального телевидения и добавил, что закрыл бы столицу на карантин, но слушает советы специалистов.
Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
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Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвертом по величине городе Сербии Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иваница. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, два клинических центра переведены на работу только с больными коронавирусом.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВучичСербияВ мире
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