Путин отметил интернет-проект, реализуемый при участии РИА Новости

Неизвестный знаменосец. VR-реконструкция Кто и зачем водрузил главное Красное Знамя Победы над Рейхстагом весной 1945 года. Почему это было так важно. Сколько на самом деле было героев – знаменосцев. Как выглядела крыша Рейхстага и кто окрасил Берлин в красные цвета Советской армии. Впервые вы увидите это своими глазами.