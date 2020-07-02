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Путин отметил интернет-проект, реализуемый при участии РИА Новости
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на заседании оргкомитета "Победа", особо отметил успех проекта "Знаменосец Победы"... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:19
бессмертный полк
дмитрий киселев
игорь петренко
владимир путин
новости агентства
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бессмертный полк, дмитрий киселев, игорь петренко, владимир путин, новости агентства

Путин отметил интернет-проект, реализуемый при участии РИА Новости

22:19 02.07.2020
352
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на заседании оргкомитета "Победа", особо отметил успех проекта "Знаменосец Победы" гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
Поблагодарив всех, кто участвовал в подготовке юбилейных мероприятий, он подчеркнул, что огромную аудиторию собрали и продолжают собирать акции в интернете. "Так, например, в проекте "Знаменосцы Победы" подростки, дети и даже школьники рассказывают не только о боевом или трудовом пути своих родных, но и о том, за что победители, солдаты Великой Отечественной, могли бы гордиться сегодня своими наследниками", – сказал Путин.
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкция
7 апреля, 13:1675 лет Великой Победы
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкцияКто и зачем водрузил главное Красное Знамя Победы над Рейхстагом весной 1945 года. Почему это было так важно. Сколько на самом деле было героев – знаменосцев. Как выглядела крыша Рейхстага и кто окрасил Берлин в красные цвета Советской армии. Впервые вы увидите это своими глазами.
Проект "Знаменосцы Победы" "Бессмертный полк России" реализует при поддержке Фонда президентских грантов. Он призван раскрыть малоизвестные страницы истории Великой Отечественной войны и заставить каждого задуматься, что он сделал для того, чтобы сохранить память о своих предках.
Частью проекта стала VR-история "Неизвестный знаменосец", подготовленная к 75-летию Великой Победы РИА Новости в партнерстве с "Бессмертным полком России" при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". Она повествует о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, установленных на крыше Рейхстага. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.
Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
Проект доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360. Упрощенная веб-версия доступна на сайте РИА Новости:
Проект "Неизвестный знаменосец" продолжает серию экспериментов МИА "Россия сегодня" в области высокотехнологичной журналистики.
В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
Онлайн-конференция Министра просвещения РФ Сергея Кравцова
17 апреля, 12:20
Минпросвет рекомендует школьникам VR-проект "Неизвестный знаменосец"
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Бессмертный полкДмитрий КиселевИгорь ПетренкоВладимир ПутинНовости агентства
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