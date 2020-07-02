https://ria.ru/20200702/1573818974.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,5 миллиона
Более 176 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число превысило 10,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:11
2020-07-02T22:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире