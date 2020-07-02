Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573818974.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,5 миллиона
Более 176 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число превысило 10,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792944_0:20:2982:1697_1400x0_80_0_0_6a7d18a2961c00bcd515f0f6f5811516.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792944_0:20:2982:1697_1400x0_80_0_0_6a7d18a2961c00bcd515f0f6f5811516.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792944_62:0:2793:2048_1400x0_80_0_0_0e5d0d3d03469ad35c2b6c252967f4cb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792944_403:0:2451:2048_1400x0_80_0_0_38df7130fb5874c917c3b29384ed40be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,5 миллиона

22:11 02.07.2020
687
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 176 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число превысило 10,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4787 летальных исходов. Общее число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 512 842. Число заразившихся достигло 10 533 779, за последние сутки - 176 102.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
013103
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
Путин отметил интернет-проект, реализуемый при участии РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Путин и Трамп поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Актер Виктор Проскурин
Названы дата и место прощания с актером Виктором Проскуриным
Роберт О'Брайен
США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Израиль вернулся к политике ограничений из-за коронавируса
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси призвала расширить санкции против России
Интерьер собора Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ верят в государственную мудрость Эрдогана по вопросу собора Софии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Скорая помощь
В Ингушетии двое полицейских попали в реанимацию после ДТП
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В Москве рассказали, как формируются цены на тесты к COVID-19
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
Инфраструктуру под пилотируемую "Ангару" построят в 2025 году
Сотрудник МЧС РФ
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Лента новостейМолния