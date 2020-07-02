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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573818750.html
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:43
голосование по поправкам в конституцию
морган ортагус
мария захарова
конституция рф
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сша
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573808980.html
https://ria.ru/20200702/1573814583.html
Зря обращают внимание на их наглые высказывания! Этим будто оказывают им уважение.Пусть брешут сколько им вздумается в своей подворотне и знают ,что нам на их брехню -плевать.
103
- Василий Иваныч, скажи, а я могу быть комдивом в место тебя? - Не, Петька, никак не можешь! - Но я же имею право! - Право имеешь, но не можешь. Это к вопросу о возможности проводить независимую политику с точки зрения США.
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вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1400x0_80_0_0_7c66377a24ae4ff41204969e9e62413c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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морган ортагус, мария захарова, конституция рф, вашингтон (город), сша, в мире

Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

22:04 02.07.2020 (обновлено: 22:43 02.07.2020)
40130
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за проведенного в России голосования по конституционным поправкам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 17:47Голосование по поправкам в Конституцию
Слуцкий прокомментировал заявления США по итогам голосования
"Каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику, культурную, гуманитарную", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Кроме того, дипломат рекомендовала американским коллегам заняться внутренними проблемами.
"Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься всем Госдепом, Белым домом, всеми другими чудесными организациями, которые бесконечно раздают советы, напрячься и все-таки преодолеть глубочайший внутренний раскол в Соединенных Штатах", — отметила она.
Также Захарова подчеркнула, что США могут "жить так, как им нравится", но только в пределах собственных границ. Замечания же американских политиков в адрес других стран по сути представляют из себя нравоучения или окрики, заключила она.
Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента пришедших на голосование россиян, а против высказались 21,27 процента избирателей. Явка составила 67,97 процента.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 19:36Голосование по поправкам в Конституцию
Косачев оценил реакцию США на голосование по поправкам в России
743622497622
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Голосование по поправкам в КонституциюМорган ОртагусМария ЗахароваКонституция РФВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Зря обращают внимание на их наглые высказывания! Этим будто оказывают им уважение.Пусть брешут сколько им вздумается в своей подворотне и знают ,что нам на их брехню -плевать.
2 июля, 22:12
и иван иванов первый
80301019
- Василий Иваныч, скажи, а я могу быть комдивом в место тебя? - Не, Петька, никак не можешь! - Но я же имею право! - Право имеешь, но не можешь. Это к вопросу о возможности проводить независимую политику с точки зрения США.
2 июля, 22:20
Von Stirliz
4682137
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