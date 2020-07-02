Путин и Трамп поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также главы других государств поздравили белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщил в четверг белорусский телеканал ОНТ.
День независимости ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля - в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
"В адрес президента Беларуси и белорусского народа уже сегодня поступают поздравления ко Дню независимости от руководителей зарубежных государств, политических и общественных деятелей. Одним из первых поздравительное послание направил российский президент Владимир Путин, отметив, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества", - сообщили в эфире телеканала.
По данным ОНТ, поздравительную телеграмму направил в Минск и Трамп, он "выразил надежду на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году".