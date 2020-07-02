Путин и Трамп поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

"В адрес президента Беларуси и белорусского народа уже сегодня поступают поздравления ко Дню независимости от руководителей зарубежных государств, политических и общественных деятелей. Одним из первых поздравительное послание направил российский президент Владимир Путин, отметив, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества", - сообщили в эфире телеканала.