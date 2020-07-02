В Ингушетии двое полицейских попали в реанимацию после ДТП

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Два сотрудника полиции попали в реанимацию после того, как в их патрульную машину на участке трассы "Кавказ" в Два сотрудника полиции попали в реанимацию после того, как в их патрульную машину на участке трассы "Кавказ" в Ингушетии врезалась пассажирская "Газель", сообщает региональное МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил РИА Новости, что в четверг на автодороге "Кавказ" в Назрановском районе республики произошло столкновение "Газели" и патрульного автомобиля полиции. В результате пострадали три человека, в том числе двое правоохранителей.

По данным МВД, сотрудники УГИБДД на служебном автомобиле Skoda с включенными проблесковыми маячками двигались по федеральной автодороге "Кавказ". На пересечении с дорогой, ведущей к центральной части селения Экажево, в патрульную машину врезалась пассажирская "Газель", выезжавшая со второстепенной на главную дорогу.

"В результате ДТП двое инспекторов ДПС и водитель "Газели" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Сотрудники полиции – в реанимационное отделение, шофер микроавтобуса - в травматологическое", - говорится в сообщении.