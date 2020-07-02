https://ria.ru/20200702/1573818575.html
В Ингушетии двое полицейских попали в реанимацию после ДТП
Два сотрудника полиции попали в реанимацию после того, как в их патрульную машину на участке трассы "Кавказ" в Ингушетии врезалась пассажирская "Газель",... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:52
2020-07-02T21:52
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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республика ингушетия
назрановский район
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, назрановский район, происшествия
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости.
Два сотрудника полиции попали в реанимацию после того, как в их патрульную машину на участке трассы "Кавказ" в Ингушетии
врезалась пассажирская "Газель", сообщает региональное МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил РИА Новости, что в четверг на автодороге "Кавказ" в Назрановском районе
республики произошло столкновение "Газели" и патрульного автомобиля полиции. В результате пострадали три человека, в том числе двое правоохранителей.
По данным МВД, сотрудники УГИБДД на служебном автомобиле Skoda с включенными проблесковыми маячками двигались по федеральной автодороге "Кавказ". На пересечении с дорогой, ведущей к центральной части селения Экажево, в патрульную машину врезалась пассажирская "Газель", выезжавшая со второстепенной на главную дорогу.
"В результате ДТП двое инспекторов ДПС и водитель "Газели" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Сотрудники полиции – в реанимационное отделение, шофер микроавтобуса - в травматологическое", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент аварии в "Газели" не было пассажиров.